Fenerbahçe'den ayrılanlar yeni takımlarında parladı

2023-2024 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'den ayrılan futbolcular, gittikleri takımlarda başarılı performanslar sergilemeye devam ediyor.

Kanarya'nın 25 yaşındaki yıldızı Lincoln Henrique, devre arası transfer döneminde ülkesinin ekiplerinden RB Bragantino'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı. İlk iki maç kenardan oyuna giren yıldız oyuncu Sao Paulo deplasmanında ilk 11'de yer aldı. Lincoln, 90+6. dakikada takıma bir puanı getiren golde asist yapan isim oldu.

AKAYDİN'DEN 1 DE ASİST KATKISI...

İspanyol ekibi Rayo Vallecano tarafından satın alma opsiyonuyla kiralanan Portekizli Miguel Crespo, üç maçta şans buldu. Satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a transfer olan başarılı savunmacı Samet Akaydin ise yedi maçta şans bulurken bir kez asist yaptı.

UMUT NAYİR SEVİYE ATLADI!

Bu sezon dört maçta Fatih Karagümrük formasını terleten Emre Mor, bir kez gol sevinci yaşadı. Devre arasında bir diğer Süper Lig ekibi Pendikspor'a kiralanan 30 yaşındaki Umut Nayir, altı maçta 4 gol ve bir asistle oynadı.