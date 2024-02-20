Bülent Uygun taraftarlara sert çıktı: Akıl vermeyin 1'er milyon euro gönderin

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Pendikspor’u ağırlayacak ve maçın hazırlıklarına şimdiden başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, Hatayspor ile berabere kaldıkları maçı değerlendirerek, “Hatay’dan galibiyetle dönmeyi hedefliyorduk. İyi bir takım olduklarını biliyorduk ve buna göre hazırlandık. Maçta iyi oynadığımız anlar olduğu kadar, oyundan düştüğümüz zamanlar da oldu. Deplasmanda kazanamıyorsanız, yenilmemek de önemlidir. 1 puanla dönmemiz olumlu bir sonuç” ifadelerini kullandı.



''KENDİ EVİMİZDE KAZANMAK İSTİYORUZ''

Uygun, hafta sonu oynanacak Pendikspor maçı hakkında ise, “Kendi evimizde ve seyircimizin desteğiyle oynayacağız. Tribünlerin dolmasını ve taraftar desteğini bekliyoruz. Pendikspor kaliteli bir takım ve transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna kattı. Bu nedenle zorlu bir maç olacak. Ancak kendi sahamızda ve taraftarlarımızın önünde kazanarak yukarı doğru tırmanmak istiyoruz” dedi.



''TEK EKSİK KOITA''

Takımın sağlık durumu hakkında konuşan Uygun, “Sadece Koita sakat. Diğer oyuncularımızın sakatlık sorunu yok. Yeni transferlerimiz takıma ve havaya uyum sağladı. Bu hafta yeni oyuncularımızı sahada görebiliriz. Koita’nın dönüşü takımımıza güç katacak” şeklinde konuştu.

''CEZAMIZI ÇEKTİK''

Uygun, cezasının bitmesine üç hafta kaldığını hatırlatarak, “Cezamızı çektik ve artık ceza almadan ligi tamamlamak istiyoruz. Futbolda hatalar olabilir, ancak şampiyonluk mücadelesi ve düşme potasındaki rekabet göz önünde bulundurulduğunda, herkesin iyi bir mücadele ve yönetim beklediğini biliyoruz. Ülkemiz için en hayırlısı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

''AKIL VERMEYİ BIRAKIN, 1'ER MİLYON EURO GÖNDERİN''

Bülent Uygun son olarak taktiksel oyun anlayışı ile ilgili yöneltilen soruyu şu şekilde yanıtladı;

''Şimdi aslında bakıyorum böyle sosyal medyadan akıl verenler o şeyler yapanlar işte böyle oyun mu oynanır? Şu mudur diye. Ben size bir tane tüyo vereyim. Şampiyonlar Ligi’ne gittiğimizde biz Sivasspor olarak 350 pas yüzdemiz vardı. Kasımpaşa’nın 650 tane. Sonuç? O sezon Kasımpaşa küme düştü. Biz Şampiyonlar Ligi’ne gittik.

Evet, eldeki kadronun oyun sisteminin, takımdaki bundan pozisyonların ne el veriyorsa, rakip ne gerekiyorsa onu oynuyoruz. Bir kere oynadığımız sistem, 5’li sistem değil, 3’lü sistem. 3-4-3 gibi bir sistem. Bu da çok fazlasıyla hücumsal bir format. Şimdi akıl vermeyi bırakın. Kombine alın tamam. Hatta 1’er milyon Euro gönderin. Biz de onlarla futbolcu alalım. Öyle klavyenin başından atacaksın. Oradan tutacaksın. Bu böyle olmuş. Bu şöyle olmuş. Ya güldürmeyin Allah aşkına ya. Çok fazla sallamak istemiyorum, sonra olmaz. Taraftar tribündeki yerini alacak, takımını destekleyecek.''