Trabzonspor Galatasaray'ın yıldızını transfer etti

Galatasaray'dan Trabzonspor'a transfer gerçekleşti.
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Galatasaray forması giyen Didem Dülber'i renklerine bağladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, ''Trabzonspor Kadın Futbol Takımımız, Galatasaray’dan Didem Dülber’i kadrosuna kattı.
Didem Dülber, 21 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Orta saha pozisyonunda oynayan Dülber, futbolculuk kariyeri boyunca Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, Gaziantep ALG Spor ve Galatasaray’da forma giymiştir.'' ifadeleri kullanıldı.
İlgili Haberler