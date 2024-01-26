Manchester City'den West Ham'a transfer

West Ham United, 28 yaşında İngiliz orta saha oyuncusu Phillips’i sezon sonuna dek kiraladığını açıkladı.

Phillips, Leeds United’da gösterdiği başarılı performansla Manchester City’nin radarına girmiş ve Temmuz 2022’de 45 milyon sterlinlik bir anlaşmayla bu takıma katılmıştı.

Manchester City formasıyla İngiltere Premier Lig, İngiltere Federasyon Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere beş kupa kazanan Phillips, bu takımda ilk 11’de yer bulmakta güçlük çekmiş ve iki sezonda sadece 31 maçta oynamıştı.