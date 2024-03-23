Fenerbahçe'den flaş karar. Büyükekşi şoke olacak

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Fenerbahçe'den flaş karar. Büyükekşi şoke olacak
Fenerbahçe'nin aldığı yeni karar TFF'yi şaşırtacak.

Fenerbahçe Kulübü'nün, Trabzonspor maçında ve sonrasında meydana gelen olayları FIFA'ya götürme kararı aldığı ortaya çıktı.

Sarı lacivertli yönetimin hukukçularına kapsamlı bir dosya hazırlattığı belirtildi.

Raporda maç içinde sahaya atılan maddeler, meşaleler görüntülü olarak yer alacak, kaleci Livakovic'in yaralanmasına rağmen maçın devam ettirildiği vurgulanacak. Futbolcuların yanı sıra teknik heyetin de saldırıya uğradığı, olayların soyunma odası koridorlarına da taşındığı anlatılacak.

Dosyada, aldıkları darp raporları, saha içi, stat koridorları ve tribün çekimi görüntüler de yer alacak.

Bunun yanı sıra Osayi Samuel ve Oosterwolde'nin de FIFA'ya ayrıca başvuracakları ifade edildi.

Başvurunun TFF yönetiminde ve başkanı Mehmet Büyükekşi'de şaşkınlık yaratması bekleniyor.

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