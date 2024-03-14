Altay Bayındır yıkıldı. Bu kadar da olmaz

2023’ün yaz transfer döneminde önce Inter’den Andre Onana’yı daha sonra da Fenerbahçe’den Altay Bayındır’ı kadrosuna katan Manchester United yeni bir hamleye hazırlanıyor.

İngiliz ekibinin 3. Kalecisi olan 38. Yaşındaki Tom Heaton’un sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılması sonrası harekete geçti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızı Şeytanlar 3. kaleci transferi için rotayı ABD’ye çevirdi.

MLS ekiplerinden Columbus forması giyen 23 yaşındaki Patrick Schulte’yi gözüne kestiren Manchester United Arsenal’in de izlediği genç kaleci için yakın zamanda harekete geçecek.

Sezon başında geldiği Manchester United’da sadece 1 maça çıkan Milli kalecimiz Altay Bayındır’ın Schulte transferi sonrası işinin daha da zorlaşması bekleniyor.