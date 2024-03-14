Altay Bayındır yıkıldı. Bu kadar da olmaz

Kaynak: Haber Merkezi
Altay Bayındır yıkıldı. Bu kadar da olmaz
Milli file bekçimiz Altay Bayındır'ın da forma giydiği Manchester United yeni bir kaleci transferine hazırlanıyor.

2023’ün yaz transfer döneminde önce Inter’den Andre Onana’yı daha sonra da Fenerbahçe’den Altay Bayındır’ı kadrosuna katan Manchester United yeni bir hamleye hazırlanıyor.

onanayi-altay-bayindir-ko-818-2-41.webp

İngiliz ekibinin 3. Kalecisi olan 38. Yaşındaki Tom Heaton’un sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılması sonrası harekete geçti.

skysports-tom-heaton-burnley-4733104.jpg

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızı Şeytanlar 3. kaleci transferi için rotayı ABD’ye çevirdi.

MLS ekiplerinden Columbus forması giyen 23 yaşındaki Patrick Schulte’yi gözüne kestiren Manchester United Arsenal’in de izlediği genç kaleci için yakın zamanda harekete geçecek.

72951506007-crew-0312-houston-ac-023.webp

Sezon başında geldiği Manchester United’da sadece 1 maça çıkan Milli kalecimiz Altay Bayındır’ın Schulte transferi sonrası işinin daha da zorlaşması bekleniyor.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin yüreği ağzına geldi. Ya Djiku onu yapmasaydı? Fatih Saboviç yazdı
Milli Takım Karadağ'ı 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe kalesinde golü gördü. Taraftarlar moralini bozmadı
Fenerbahçe kalesinde golü gördü. Taraftarlar moralini bozmadı
Fenerbahçeli güzeller statta yerini aldı. Yaptığı hareket olay oldu
Fenerbahçeli güzeller statta yerini aldı. Yaptığı hareket olay oldu
Ali Koç 'zorundayım' diyerek stada geldi. İstemeye istemeye totemini bozdu
Galatasaray'a müjdeli haber. Okan Buruk derin bir oh çekti
Galatasaray'a müjdeli haber. Okan Buruk derin bir oh çekti
Quaresma öyle bir Ramazan paylaşımı yaptı ki... Helal olsun sana Quaresma
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe adaylığı açıklaması. Aziz Yıldırım dönüyor mu?
Fenerbahçe taraftarından herkesi şaşırtan iddia. Hep bir ağızdan aynı şeyi söylediler
Messi'den kötü haber
Messi'den kötü haber
Fenerbahçe'nin Union SG maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'ın kararını görenler şaştı kaldı. Kimse oynamasını beklemiyordu
Milli takımın aday kadrosu belli oldu. Riva'da hazırlıklar başladı
Son Haberler
Sokak röportajında söyledikleriyle beğeni topladı: 'Makarnayla doyurdular, sahte dinle uyuttular.' Video
Sokak röportajında söyledikleriyle beğeni topladı: 'Makarnayla doyurdular, sahte dinle uyuttular.'
Yüksek gerilim hattına çarpan TIR'ın sürücüsü elektrik akımına kapıldı Gündem
Yüksek gerilim hattına çarpan TIR'ın sürücüsü elektrik akımına kapıldı
8 gündür aranıyordu, ormanda ağaca asılı cesedi bulundu Gündem
8 gündür aranıyordu, ormanda ağaca asılı cesedi bulundu
Yabancı uyruklu çocuk hırsız suç makinesi çıktı Gündem
Yabancı uyruklu çocuk hırsız suç makinesi çıktı
Hemşire eşini 11 bıçak darbesiyle öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gündem
Hemşire eşini 11 bıçak darbesiyle öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Milli Takım Karadağ'ı 4-0 mağlup etti Spor
Milli Takım Karadağ'ı 4-0 mağlup etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi ve Kerkük Milletvekili ile görüştü Gündem
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi ve Kerkük Milletvekili ile görüştü