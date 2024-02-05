Fenerbahçeli Cansu Çetin: Hiç bu kadar sevilmedim

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın milli yıldızı Cansu Çetin, Galatasaray Daikin karşısında aldıkları 3-0’lık galibiyetin ardından ligde ve CEV Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerini ve taraftarların kendisine gösterdiği ilgiyi anlattı.

Cansu Çetin, takım olarak hem ligde hem de CEV Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk için mücadele ettiklerini ve bunu başaracaklarına inandıklarını söyledi.

Taraftarların maç sonrası gösterdikleri sevgi dolu tepkiler üzerine de konuşan Çetin, duygularını, "Çok güzel ve özel bir duygu. Ben daha önce bu kadar sevgi görmedim. Allah razı olsun hem burada hem deplasmanda hem de yurt dışında hep yanımızdalar. Her zaman böyle. Bana ayrı, Eda ablaya ayrı, tüm oyuncularımıza ayrı sevgi gösteriyorlar. Bu sevgi ve destekle oynamak paha biçilemez" ifadesini kullandı.