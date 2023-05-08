Fenerbahçeliler hiç umutlanmasın, Galatasaray şampiyon oldu!

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Müneccim ya da kâhin değilim.

Fal açmam, burçlarla falan da uğraşmam.

Ama iddia ediyorum; Galatasaray bu gece şampiyon oldu.

Öyle "şampi..." falan değil, direkt şampiyon.

Fenerbahçeli dostlar kızmasın, bir savaş çıkıp ligler iptal olmazsa, ya da dünyamıza bir astroid çarpmazsa, bu gerçek 3 hafta sonu resmiyet kazanacak.

Çünkü Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine kadar önünde sadece 3 maç kaldı. Ankaragücü, İstanbulspor ve Sivasspor. Bu üç maçta bir berabere kalma lüksüne bile sahip.

Futbolda hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ama görünen köy de klavuz istemez.

Bu kadar yetenekli ve tecrübeli bir kadronun bu saatten sonra şampiyonluğu bırakacağına inanmıyorum.

Hatta Fenerbahçe'nin kör topal gidişatına bakarsak, bu resmiyet daha erken de ilan edilebilir.

Gelelim bu gece ki maça.

"Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer" misali, Galatasaray'ın Başakşehir'e elendiği kupa maçında ağzı fena yanmıştı.

Bu kez aynı hataya düşmemek işi baştan ciddiye aldı ve düdükle birlikte Başakşehir kalesine yüklendi.

Bu öylesine bir baskıydı ki, geçen hafta Beşiktaş karşısında koskoca 90 dakikada sadece 3 şut atabilen Sarı Kırmızılılar, bu kez ilk 20 dakikada rakip kaleye 2'si isabetli tam 9 şut çektiler. Bu 9 şutun 6 farklı futbolcu tarafından atılması, elbette takım oyununun eseriydi.

Orta sahada Başakşehir'e karşı üstünlük sağlayan Galatasaray, kısa mesafeli isabetli paslarla sürekli pozisyon üretti. Hücum hattının hamalları Rashica, Mertens ve Kerem üçlüsü ya İcardi'yi pozisyona soktular, ya da kendileri gole yaklaştılar.

Bu pozisyonlarda özellikle İcardi, Oliveria ve Kerem'in kaleye çok yakından çektiği şutlar Başakşehir savunmasını aşamadı.

Ama bu baskının gol getireceği belliydi.

Sağdan soldan sürekli tehlikeli orta yapan bir takımın gol atamaması mucize olurdu.

O gol ilk yarının son saniyelerinde penaltıdan geldi.

Deniz Türünç ceza alanında elle oynayınca İcardi penaltıyı gole çevirmekte zorlanmadı: 1-0

İkinci yarıda Başakşehir vites yükseltti.

Rakip kaleye daha çok gittiler ve tehlikeli de oldular.

Ama gollük pozisyonların birinde direğe, diğerlerinde Muslera'ya takıldılar.

Bu devrede bir de Galatasaray'ın kaçırdığı önemli bir pozisyonu vardu. Abdülkerim'in kafa şutuna direk engel oldu.

Sonuçta Galatasaray Başakşehirspor'u iyi bir futbol ve tek golle yenerek, Fenerbahçe ile puan farkını 5'e çıkardı.

Artık şampiyonluğunun ilanı için gün sayıyor.

Sanıyorum o gün çok yakın.