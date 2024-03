Fenerbahçe'nin Atina'yı nasıl fethedeceğini Fatih Saboviç yazdı

UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turunda Union Saint-Gilloise’i eleyen temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile eşleşti. İlk maç 11 Nisan’da Atina’da oynanacak. Rövanş ise 18 Nisan’da Kadıköy’de yapılacak. Temsilcimizin bu turdaki şansını epey yüksek görüyorum. İşte ilginç detaylar ve gerekçelerle bu görüşümün arka planı…

Avrupa’da fırtınalar estiren Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos kurasını çekti. Temsilcimiz, rakibini elediği takdirde Aston Villa – Lille eşleşmesinden gelecek ekiple kozlarını paylaşacak.

Aslında bu eşleşme bir nevi ‘rövanş’ da olacak. Çünkü Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Olympiakos, Antwerp ve Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşmıştı. Temsilcimiz o dönem Olympiakos’a deplasmanda 1-0, kendi evinde 3-1 mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE BEKO İLE YİNE EŞZAMANLILIK…

Fenerbahçe söz konusu grupta 6 puan toplayabilmiş ve grubu 3. sırada tamamlamıştı. Olympiakos ise 9 puanla 2. olup adını üst tura yazdırmıştı. Bu sezon UEFA Konferans Ligi’nde Belçika Ligi lideri Union Saint-Gilloise’i geçerken, temsilcimiz deplasmanda 3-0 ile gülmüş; Fenerbahçe Beko da İspanya Ligi ve EuroLeague lideri Real Madrid’i yine dış sahada devirmişti.

Şimdi bir başka eşzamanlılık da Olympiakos ile yaşandı. 11 Nisan’da deplasmanda Oly ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe futbol takımının ardından, Fenerbahçe Beko da 12 Nisan’da Olympiakos basketbol takımının konuğu olacak.

RAKİP ESKİSİ GİBİ DEĞİL AMA MOTİVASYONLARI AVRUPA

Yunanistan Ligi’nde normal sezonu 26 haftada 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi ile kapatan Olympiakos, Şampiyonlar Grubu’nda play-off müsabakalarına mart ayı sonunda başlayacak. Çünkü Yunanistan Milli Futbol Takımı’nın maçı var…

Olympiakos’un bu sezon son dönemde beklentilerin çok altında kaldığı bir sezon olduğunu söylemek yanlış olmaz. Asıl hedefleri ve motivasyonları Avrupa üzerine kurgulu gibi… Ligde beklediklerini tam bulamadılar. Toplamda rakip kalelere Yunanistan Ligi’nde 58 gol atıp, 24 gol yediler.

MACCABI KARŞISINDA SÜRPRİZE İMZA ATTILAR

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’nda en ilginç sürprizlerden biri Olympiakos’un turu geçişi oldu. İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’e ilk maçta kendi evinde 4-1 yenilen Yunanlar, ikinci maçta rakibini tam 6-1’lik skorla saf dışı bırakıp adını çeyrek finale yazdırdı. Yani motivasyonları Avrupa derken biraz da bunu kast ediyorum. Beklenmedik konsantrasyonlar yakalayarak rakipleri yönetimi elden bıraktığı anda sert hamleler yapabilen, ısırabilen bir ekip konumundalar…

BÜYÜK ŞANS… EN ÖNEMLİ 2 OYUNCULARI YOK!

Ancak hemen bunun ardından iyi bir haberim daha var. Bu sezon Olympiakos’u sırtlayan iki oyuncu, deplasmanda 11 Nisan’da oynanacak çeyrek final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek çünkü ikisi birden sarı kart cezalısı…

Bu sezon şu ana dek takımın 38 maçta 10 gol, 16 asist katkısı veren Fortounis ile 35 maçta 12 gol ve 8 asist üreten Podence, Kadıköy’deki 90 dakikada görev yapabilecek. Bu da aslında Fenerbahçe için ilk müsabakada biraz daha hücumu düşünme, oyunu rakip yarı alana yıkabilme ve geride korkulacak bir etkide kalmama enerjilerini sağlayabilir. Yine de savunma ve orta saha tedbirlerini bırakmamakta fayda var.

BİR NEVİ ‘ERKEN FİNAL’ GİBİ…

UEFA Konferans Ligi finalinin Atina’daki Ayasofya Stadyumu’nda oynanacak olması, bu karşılaşmayı biraz benim nazarımda, “Erken final” havasına sokuyor. Türkiye ile Yunanistan arasında geçmişten gelen tarihsel bağlantıların da etkisiyle; bu karşılaşmanın ve eşleşmenin önemi ciddi anlamda artıyor.

İlk maçta orada Olympiakos’un iştahını kıracak bir skorla seriyi Kadıköy’e döndürmek kulağa şimdiden hoş geliyor. Biraz daha genel geçer bilgiler verdikten sonra Olympiakos’un güçlü ve zayıf yönlerine de değinmek isterim.

DEFANS GÖBEKLERİ VE DURAN TOPLAR…

Akan oyunda rakiplerine karşı tam bir ‘Yunan takımı’ olabilen ve savunma seti çekebilen Olympiakos’un, bu özelliğine rağmen en büyük eksiklerinden biri savunma göbeğindeki iletişim eksiklikleri… Bu sezon oradan kaynaklanan hatalardan ötürü çok ciddi sıkıntılar yaşadılar.

Ayrıca duran toplar da temsilcimiz açısından fark yaratılabilecek başka bir alan olabilir.

Kadro kalitesi ve deneyimi açısından temsilcimiz rakibine oranla çok üstün demek mümkün… Özellikle Fred, Tadic, Edin Dzeko gibi yıldızlara sahip olan Fenerbahçe, bu bağlamda rakibine karşı ‘eşsiz’ bir görüntü çiziyor.

TAKIM BOYUNU ÇOK UZUN TUTMAMAK İYİ OLABİLİR

Fenerbahçe açısından özellikle ilk karşılaşmada takım boyunu uzun tutmamak, bloklar arası iletişim ve koordinasyonun yüksek tutmak, her an maçın içinde ve motive kalmak önemli… Olympiakos ayağa toplarla oynamayı sevse de ileride hem merkezden hem de kanatlardan etkili akınları olabiliyor. Daha yerleşik ve düzenli rakiplere karşı ise bu kilidi açmakta zorlanıyorlar. Sertlikle kurguladıkları psikolojik savaşlara Fenerbahçe; aynı ve hatta daha yüksek frekanstan tepki verebilecek oyuncu kadrosuna sahip…

CENGİZ ÜNDER VE FRED KİLİT BİR ROL OYNAYABİLİR

Kanatlardan yapılan akınlarla ve üzerlerine uzun süreler yüklenilen anlarda panikleyip kontrolü yitirebilen Olympiakos karşısında -herhangi bir sıkıntı yaşamadan oynayabilirlerse- Fred bloklar arası bağlantı ve geçişleri sağlama, Cengiz Ünder de sivri ortalarıyla etkili olabilir.

Keza Batshuayi’nin yırtıcılığı, Edin Dzeko’nun ileride top sağlama ve servis etme özellikleri, Tadic’in her an sessizce her şeyi yapabilme gücü temsilcimiz açısından avantaj… Geride de İsmail Yüksek ve Djiku, Oosterwolde gibi yıldızlarıyla iyi bir itiş gücü yakalayan Kanarya; bu sezon 15 golle takımının en skoreri olan El Kaabi’yi durdurabilir.

İLK MAÇTA AVANTAJ ARAYACAĞIZ…

Georgios Masouras gibi asist ve gol katkısını çok verebilen (7 gol, 6 asist) bir sol kanat oyuncusuna sahip olan Olympiakos, Fortounis gibi 6 gol ve 7 asistlik katkı veren bir on numaraya da sahip… Burada bir başka dikkat edilmesi gereken isim de kanattaki yıldızlardan bir diğeri; Daniel Podence… Podence de 7 gol ve 5 asistlik katkı ile bu alanda ön plana çıkan isimlerden biri…

İlk karşılaşmada Podence ve Fortounis’in yokluğunda Atina’da alınacak bir galibiyet veya beraberlik, Kadıköy’e döndüğünde temsilcimizin işini çokça kolaylaştırabilir. İsmail Kartal yönetiminde Avrupa’da parlayan Fenerbahçe; rahatlıkla Atina’yı fethedip yarı finale çıkacak güçte… Yarı finale adım attıktan sonra Aston Villa’nın gelmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. Ancak oraya, eğer vakti gelirse bakmakta ve şimdilik 11 Nisan’a odaklanmakta fayda var.