Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Kaynak: DHA
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi macerasına 2. ön eleme turundan başlayacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel 2 rakibi netleşti.

Trendyol Süper Lig’de heyecan dolu bir sezon geride kaldı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın ardından sezonu ikinci sırada tamamladı. Sarı-Lacivertli ekip böylece Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmayı garantiledi.

Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacam olan Fenerbahçe'nin muhtemel 2 rakibi de belli. Fenerbahçe, bu turda İsviçre Ligi’ni 2’nci sırada bitiren Lugano ya da Sırbistan Ligi’ni 2’nci sırada tamamlayan Partizan ile eşleşecek. Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda ilk maçlar 23-24 Haziran’da, rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Haziran’da oynanacak.

Fenerbahçe’yi Lugano veya Partizan’ı elemesi durumunda yükseleceği 3’üncü Ön Eleme Turu’nda ise daha zorlu rakipler bekliyor. Bu turda seri başı olma şansı bulunmayan sarı-lacivertliler, Avusturya Ligi 2’ncisi Salzburg, İskoçya Ligi 2’ncisi Rangers, Çekya Ligi 2’ncisi Slavia Prag ve Fransa Ligi 4’üncüsü Lille’den birisiyle eşleşecek. Bu turda ise ilk karşılaşmalar, 6-7 Ağustos’ta, rövanş maçları ise 13 Ağustos’ta oynanacak.

Sarı-lacivertliler, 3’üncü Ön Eleme Turu’nu da geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda ise 3’üncü Ön Eleme Turu’nu geçen 2 takımdan birisiyle eşleşecek.

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