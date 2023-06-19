Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Gürel Yurttaş sürpriz ismi açıkladı

Ali Koç’un Mali Genel Kurul’da ‘Camianın evladı ve Samandıra’yı bilen’ teknik direktör tarifi sonrası gözler 3 isme çevrildi. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş o ismi açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Gürel Yurttaş sürpriz ismi açıkladı

Geçen sezonun sonlarıydı.
Fenerbahçe'nin başında İsmail Kartal vardı.
Vitor Pereire giderken tribünden yükselen "Ali Koç istifa" sesleri yerini "Büyük başkan"a bırakmıştı.
Kartal, öyle bir başarı yakalamıştı ki; alt sıralardan aldığı takımı lig ikinciliğine taşımıştı.
Herkes diyordu ki; "Bir kaç hafta daha kalsa Fenerbahçe şampiyon olurdu!"
O kadar yani. Resmen ölüyü diriltti!
Ama başkan Ali Koç yine de vazgeçmedi şöhretli teknik direktör tutkusundan.
İsmail Kartal'ı dramatik bir şekilde gönderdi. Kartal uğurlama töreninde gözyaşlarını tutamazken, Ali Koç da dokunsan ağlayacak gibiydi.
Ve Jorge Jesus geldi.
"Ben demiştim" demeyi hiç sevmem.
Ama bu kez söyleyeceğim.
Defalarca kez yazdım o zaman. "Etmeyin eylemeyin, Jesus İsmail hocadan daha fazla ne yapabilir. Şans verin tüm sezon hocaya" dedim. Dilim döndüğünce anlattım. "Jesus kuş mu konduracak?" diye de ekledim.
Benim gibi diyenler de oldu elbette.
Ama sonuçta yine de Jesus geldi.
Hayatında Portekiz ve Brezilya dışında çalışmamış, Avrupa'nın büyük liglerinin kapısından bile geçmemiş Jesus burnu bir karış havada, bizim ligi küçümseyen bakışlarda, aldırdığı sıradan futbolcularla başladı lige.
Dünyanın parası gitti.
Sonuç? İsmail Kartal'ın 18 haftada lig ikinciliğine taşıdığı Fenerbahçe, Jesus yönetiminde tüm sezonu 2. tamamladı. Üstelik özellikle derbilerdeki büyük hayal kırıklıklarıyla.
Şimdi diyor ki Ali Koç;

"Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik.
Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız."

Bundan da anlıyorum ki; İsmail Kartal bu tarif edilen.
Camiayı biliyor.
Camianın evladı.
Samandıra'da geçen sezon kısa sürede ruh aşılamıştı. Bunu yapabilecek tek isim.
Camiayı bilen Türk hoca.

Daha ne olsun. Zaten İsmail hocanın hakkıdır bu. O fırsat alındı geçen yıl elinden. Bu kez alınmayacaktır.
İsmail Kartal'a bu şans tanınacaktır, tanınmalıdır da.
Gerisi Fenerbahçe için yine büyük risk olacaktır.

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