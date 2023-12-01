Fenerbahçe'ye Danimarka'da Icardi şoku! Taraftarlar görünce isyan etti

Fenerbahçe'nin 6-1 yenildiği Nordsjaelland'da 3 gol atarak yıldızlaşan Benjamin Nygren'in, maç sonu açıklamaları Sarı Lacivertli taraftarları adeta çıldırttı.

Harika bir futbol oynadıklarını söyleyen Nygren, "Bugün, son yıllardaki en iyi futbolumuzu oynadık. Gerçekten harika goller attık. Bu yüzden gerçekten eğlenceli bir gündü." dedi.

Attığı 3 gole değinen Nygren, "Hat-trick yapmayalı gerçekten çok uzun zaman olmuştu. Bu yüzden harika hissediyorum. Şimdi bu maçı şarkılarla ve danslarla kutlama zamanı" ifadelerini kullandı.

Nygren gol sonrası yaptığı hareket için de, “Icardi’yi küçüklüğümden beri takip ediyorum. Fenerbahçe’ye attığı golleride biliyorum. Bu gol sevincimi onun için yaptım” yorumunda bulundu.