Süper Lig'de skandal. Bu sahada futbol değil su topu oynanır

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de skandal. Bu sahada futbol değil su topu oynanır
Trendyol Süper Lig'de oynanan Alanyaspor-Ankaragü maçını şiddetli yağmur vurdu. Hakem, maçı devam ettirdi.

Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Alanyaspor, sahasında Ankaragücü'nü ağırladı.

Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı ve puanlar paylaşıldı.

Alanyaspor'un golünü 48'de Balkovec atarken, Ankaragücü'nün golünü 68. dakikada Radakovic kaydetti.

Ankara ekibinde 43'te Efkan Bekiroğlu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ev sahibinde ise Fer 59'da oyundan atıldı.

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SAHA GÖLE DÖNDÜ
Karşılaşmaya yoğun şiddetli yağış damgasını vurdu.

Maçın son bölümlerinde artan yağış nedeniyle mücadeleye kısa süreli ara verildi.

Ancak hakem daha sonrasında oyunu devam ettirme kararı aldı.

Futbolcular topun yere inmemesi için dakikalarca havadan oynadı.

Yaklaşık 20 dakika top sahada sekmedi.

Maçın tatil edilmemesi, futbolseverler ve taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Bazı taraftarlar, 'bu yağmurda nasıl top oynanır' tarzında yorum yaptılar.

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(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

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