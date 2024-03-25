TFF Ali Koçu dinledi

Kaynak: Fotospor
TFF Ali Koçu dinledi
Ali Koç'un Süper Kupa finali için yabancı hakem önerisi TFF tarafından kabul gördü.

7 Nisan’da Şanlıurfa’da oynanacak olan Süper Kupa finaline sayılı günler kala TFF flaş bir karara hazırlanıyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu bir süredir Ali Koç’un dile getirdiği Süper Kupa finalini yabancı bir hakemin yönetmesi fikrine onay verdi.

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TFF’nin aldığı bu kararda Türkiye’deki mevcut hakemler arasında en iyisi olarak gösterilen Halil Umut Meler’in Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde verdiği yanlış kararların oluşturduğu olumsuz havanın etkili olduğu öne sürüldü.

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Yabancı bir hakem için çalışmalara başlayan TFF’nin İngiliz, İtalyan veya gurbetçi bir hakeme sıcak baktığı iddia ediliyor.

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Fenerbahçe’nin net bir şekilde desteklediği yabancı hakem fikrine Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk’un ise sıcak bakmadığı bilinmekte.

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