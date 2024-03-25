TFF Ali Koçu dinledi

7 Nisan’da Şanlıurfa’da oynanacak olan Süper Kupa finaline sayılı günler kala TFF flaş bir karara hazırlanıyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu bir süredir Ali Koç’un dile getirdiği Süper Kupa finalini yabancı bir hakemin yönetmesi fikrine onay verdi.

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TFF’nin aldığı bu kararda Türkiye’deki mevcut hakemler arasında en iyisi olarak gösterilen Halil Umut Meler’in Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde verdiği yanlış kararların oluşturduğu olumsuz havanın etkili olduğu öne sürüldü.

Yabancı bir hakem için çalışmalara başlayan TFF’nin İngiliz, İtalyan veya gurbetçi bir hakeme sıcak baktığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe’nin net bir şekilde desteklediği yabancı hakem fikrine Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk’un ise sıcak bakmadığı bilinmekte.