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Messi maçtan önce Suudi Arabistan'la 30 milyon Euro'ya anlaşmış. Dünyayı sallayan haber

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi ile flaş bir haber ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 11:45
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Dünyayı sallayan haber. Messi maçtan önce Suudi Arabistan'la 30 milyon Euro'ya anlaşmış

Messi maçtan önce Suudi Arabistan'la 30 milyon Euro'ya anlaşmış. Dünyayı sallayan haber
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Suudi Arabistan, Katar'daki Dünya Kupası'nda favorilerden olarak gösterilen Arjantin'i 2-1 yenerek büyük sürprize imza atmıştı.

Bu sonuçla Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.

Maçtan sonra eleştirilen Arjantin'in yıldızı Messi, "Herhangi birini suçlamak çok zor. Bu şekilde başlamayı düşünmüyorduk. Bunun bazı nedenleri var. Şimdi önümüzdeki mücadelelere hazırlanmalıyız. Bundan sonra kazanmak bizim elimizde. Bahanemiz yok. Her zamankinden daha fazla birlik olmalıyız. Bu grup çok zor ve bunu bugün herkes anladı. Uzun zamandır yaşamadığımız bir durumun içine düştük. Şimdi gerçek bir 'takım' olduğumuzu gösterme zamanıdır. Suudi Arabistan'ın çok iyi oyuncuları olduğunu, topu hızlı hareket ettirdiklerini ve çok iyi ofsayt taktikleri olduğunu biliyorduk. Bunun üzerine çalıştık ama maç içerisinde çok acele ettik. Temelde nasıl bir takım olduğumuzu hatırlamalı ve bu maçı unutup sıradaki maçları düşünmeliyiz" demişti.

Ancak maçtan sonra The Athletic'te çıkan bir haber dünyayı salladı.

Haberde, Messi ilee Suudi Arabistan arasında '2030 Vizyonu' adı altında bir sponsorluk anlaşması imzalandığı duyuruldu. 2030 Dünya Kupası için Yunanistan, Mısır ve Suudi Arabistan ortaklığında bir Dünya Kupası düzenlenmesi için FIFA'ya resmi başvuruda bulunacağı belirtildi. Suudi Arabistan turizmine de katkıda bulunacağı iddia edilen Messi'nin anlaşmaya imza attığı ileri sürüldü.

Daily Mail ise Messi ve Suudi Arabistan arasında yapılan anlaşmanın 25 milyon sterlin (Yaklaşık 30 milyon euro) değerinde olduğunu iddia etti.

Haber başta Arjantin olmak üzere dünya futbol çevrelerinde büyük olay oldu.

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