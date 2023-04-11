11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Flamengo Pereira'yı gönderdikten sonra Jorge Jesus için harekete geçti

Flamengo Pereira'yı gönderdikten sonra Jorge Jesus için harekete geçti

Brezilya ekibi Flamengo'nun Vitor Pereira ile yollarını ayırmasının ardından Jorge Jesus için düğmeye bastı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 20:21
Takip Et

Flamengo Jesus ile görüşüyor

Flamengo Pereira'yı gönderdikten sonra Jorge Jesus için harekete geçti
+
Aa
-

Flamengo, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.

Bu gelişmenin ardından teknik direktör arayışlarını hızlıca başlatan Flamengo, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'u gündemine aldı.

Brezilya basınının haberine göre; Flamengo İkinci Başkanı Marcos Braz Jesus'u arayarak teknik direktörlük teklifinde bulundu.

Brezilya ekibinin Fenerbahçe'nin talep edeceği ücreti de ödemeye hazır olduğu öğrenildi. 

ADAYLAR BELLİ

Globo'nun haberine göre Flamengo'nun teknik direktör adayları arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Sevilla'dan ayrılan Jorge Sampaoli bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
1
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
2
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
3
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
4
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
5
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
6
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿Erman Toroğlu Valencia'nın penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi: Rezalet
7
﻿Erman Toroğlu Valencia'nın penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi: Rezalet
﻿Erman Toroğlu Valencia'nın penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi: Rezalet
﻿Sağlık Bakanlığı'na personel alımı için tercih sonuçları açıklandı
﻿Sağlık Bakanlığı'na personel alımı için tercih sonuçları açıklandı
﻿Sağlık Bakanlığı'na personel alımı için tercih sonuçları açıklandı
﻿Vatandaşlara kritik 'Çay taştı' uyarısı
﻿Vatandaşlara kritik 'Çay taştı' uyarısı
﻿Vatandaşlara kritik 'Çay taştı' uyarısı
﻿Flamengo'nun gözü Jesus'ta
﻿Flamengo'nun gözü Jesus'ta
﻿Flamengo'nun gözü Jesus'ta
﻿Flamengo Pereira'yı gönderdikten sonra Jorge Jesus için harekete geçti
﻿Flamengo Pereira'yı gönderdikten sonra Jorge Jesus için harekete geçti
﻿Flamengo Pereira'yı gönderdikten sonra Jorge Jesus için harekete geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.