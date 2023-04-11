﻿Flamengo Pereira'yı gönderdikten sonra Jorge Jesus için harekete geçti

Flamengo, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.
Bu gelişmenin ardından teknik direktör arayışlarını hızlıca başlatan Flamengo, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'u gündemine aldı.
Brezilya basınının haberine göre; Flamengo İkinci Başkanı Marcos Braz Jesus'u arayarak teknik direktörlük teklifinde bulundu.
Brezilya ekibinin Fenerbahçe'nin talep edeceği ücreti de ödemeye hazır olduğu öğrenildi.
ADAYLAR BELLİ
Globo'nun haberine göre Flamengo'nun teknik direktör adayları arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Sevilla'dan ayrılan Jorge Sampaoli bulunuyor.
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