Karagümrük Fenerbahçe ilk 11'leri belli oldu. Jesus'tan flaş karar

Süper Lig'de 28. haftada Karagümrük ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek.

Zirve için mücadele eden sarı lacivertli takım 11 maçtır kaybetmeyen rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, zorlu maç öncesi çarpıcı bir karar aldı. Buna göre Arda Güler ve Serdar Dursun'un ilk 11'de başlaması bekleniyor. Sarı lacivertli ekibin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Emre Mor, Arda, Serdar Dursun, Valencia.

Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun muhtemel 11'i de şöyle:

Batuhan, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Bertolacci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne.