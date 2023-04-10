10 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Karagümrük Fenerbahçe ilk 11'leri belli oldu. Jesus'tan flaş karar

Karagümrük Fenerbahçe ilk 11'leri belli oldu. Jesus'tan flaş karar

Fenerbahçe Süper Lig'de bu akşam Karagümrük'e konuk olacak. Teknik direktör Jesus kararını verdi. İlk 11'ler belli oldu.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 05:11
Takip Et

Karagümrük Fenerbahçe maçı 11'leri. Maç hangi kanalda

Karagümrük Fenerbahçe ilk 11'leri belli oldu. Jesus'tan flaş karar
+
Aa
-

Süper Lig'de 28. haftada Karagümrük ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek.

Zirve için mücadele eden sarı lacivertli takım 11 maçtır kaybetmeyen rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. 

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, zorlu maç öncesi çarpıcı bir karar aldı. Buna göre Arda Güler ve Serdar Dursun'un ilk 11'de başlaması bekleniyor. Sarı lacivertli ekibin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Emre Mor, Arda, Serdar Dursun, Valencia.

Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun muhtemel 11'i de şöyle:

Batuhan, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Bertolacci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
1
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
2
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
3
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
﻿Korunması gereken sahile beton döktüler. Mahkeme uygunsuz buldu, İBB itiraz etti, AKP vazgeçmedi
4
﻿Korunması gereken sahile beton döktüler. Mahkeme uygunsuz buldu, İBB itiraz etti, AKP vazgeçmedi
﻿Korunması gereken sahile beton döktüler. Mahkeme uygunsuz buldu, İBB itiraz etti, AKP vazgeçmedi
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
5
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
6
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿Atatürk'ün dedesinin mezarı nerede biliyor musunuz?
7
﻿Atatürk'ün dedesinin mezarı nerede biliyor musunuz?
﻿Atatürk'ün dedesinin mezarı nerede biliyor musunuz?
﻿Kamyonet yolcu otobüsüne çarptı. 18 ölü
﻿Kamyonet yolcu otobüsüne çarptı. 18 ölü
﻿Kamyonet yolcu otobüsüne çarptı. 18 ölü
﻿Almeria Valencia'yı ateşe attı
﻿Almeria Valencia'yı ateşe attı
﻿Almeria Valencia'yı ateşe attı
﻿Atletico Madrid'den kritik galibiyet. Real Madrid'in ensesinde
﻿Atletico Madrid'den kritik galibiyet. Real Madrid'in ensesinde
﻿Atletico Madrid'den kritik galibiyet. Real Madrid'in ensesinde
﻿Galatasaray Nef Başakşehir Koleji maçı nefes kesti
﻿Galatasaray Nef Başakşehir Koleji maçı nefes kesti
﻿Galatasaray Nef Başakşehir Koleji maçı nefes kesti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.