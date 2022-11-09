Flaş... Flaş... Cihan Kolivar’a tutuklama talebi 

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, HaberTürk TV’de Afşin Yurdakul’un konuğu olmuş,

“Madem buna siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum.

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir.

Bilimsel bir şey konuşuyorum.

Ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo İsveç, Norveç Japonya’da 50 kilo.

Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor” sözleriyle dikkat çekmişti.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında “Türk milletini alenen aşağılamak” suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Dün gözaltına alınan Kolivar, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kolivar hakkında tutuklama talep edildiği öğrenildi.