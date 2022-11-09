9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Flaş... Flaş... Cihan Kolivar’a tutuklama talebi 

Flaş... Flaş... Cihan Kolivar’a tutuklama talebi 

‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçlamasıyla gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında tutuklama talep edildi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 12:45
Takip Et

Flaş... Flaş... Cihan Kolivar’a tutuklama talebi 

Flaş... Flaş... Cihan Kolivar’a tutuklama talebi 
+
Aa
-

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, HaberTürk TV’de Afşin Yurdakul’un konuğu olmuş,
“Madem buna siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum.
Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir.
Bilimsel bir şey konuşuyorum.
Ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo İsveç, Norveç Japonya’da 50 kilo.
Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor” sözleriyle dikkat çekmişti.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında “Türk milletini alenen aşağılamak” suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Dün gözaltına alınan Kolivar, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kolivar hakkında tutuklama talep edildiği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
1
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
2
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
3
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
4
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
5
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
6
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
7
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Doç. Dr. Yüksel: Bİr korneadan iki hasta yararlanabilir
﻿Doç. Dr. Yüksel: Bİr korneadan iki hasta yararlanabilir
﻿Doç. Dr. Yüksel: Bİr korneadan iki hasta yararlanabilir
﻿RTÜK'ten Hakan Şükür'ü konuk eden TV5 hakkında inceleme
﻿RTÜK'ten Hakan Şükür'ü konuk eden TV5 hakkında inceleme
﻿RTÜK'ten Hakan Şükür'ü konuk eden TV5 hakkında inceleme
﻿İstanbul İsbak işçi alacak
﻿İstanbul İsbak işçi alacak
﻿İstanbul İsbak işçi alacak
﻿Defelarca intihara kalkıştı, beyin piliyle kurtuldu
﻿Defelarca intihara kalkıştı, beyin piliyle kurtuldu
﻿Defelarca intihara kalkıştı, beyin piliyle kurtuldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.