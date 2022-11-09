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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın ifadesi ortaya çıktı

Bir programda söylediği sözler nedeniyle tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın gözaltındaki ifadesi ortaya çıktı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 14:16
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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın ifadesi ortaya çıktı

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın ifadesi ortaya çıktı
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İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın ifadesi ortaya çıktı.

Kolivar'ın Emniyet'te verdiği ifadesinde, "Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Benim sorunum ilçe belediyeleriyle. İlçe belediyeleri ruhsatsız fırınlara izin veriyor. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken, ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Ekmeğin fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceği yönündedir. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Sözlerimde genelleme yaptım. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim" dedi.

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