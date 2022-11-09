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Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi

Televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 10:59
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Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi
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Bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğündeki ifade işlemeleri tamamlanan Kolivar, bu sabah adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, HaberTürk TV’de Afşin Yurdakul’un sunduğu canlı yayına bağlanmış ve "Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" diye konuşmuştu.

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DAR DÜSUNCELERE KAPILANLAR IN VERDİGI ZARARLAR DÜSUNCE OZGÜRLÜGUNE BASKI YAPTIRIYOR
9.11.2022 11:48
TUTUKLAMA KARARI VERİLİRSE BÜYUK ACI OLUR.  
 
mar
9.11.2022 11:48
protein eşittir zeka  
 
izmirli
9.11.2022 11:44
BU ZULÜMÜ YAPANLAR MUTLAKA HESAP VERECEK  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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