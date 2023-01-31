31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da emeklilik reformuna karşı yapılan grev nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı

Fransa'da emeklilik reformuna karşı yapılan grev nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı

Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı ülke genelindeki grev nedeniyle Eyfel Kulesi'nin yarına kadar ziyarete kapalı olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 16:24
Takip Et

Fransa'da emeklilik reformu grevi nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı

Fransa'da emeklilik reformuna karşı yapılan grev nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı
+
Aa
-

Eyfel Kulesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ulusal grev" nedeniyle kulenin yarına kadar kapalı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kulenin önündeki alanın yerel saatle 21.00'e kadar açık ve ücretsiz olacağı kaydedildi.

Hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla ülke genelinde eğitim, ulaşım, enerji, kamu gibi sektör çalışanları greve giderken, Marsilya, Toulouse, Aras gibi kentlerde reforma karşı gösteriler başladı.

HÜKÜMETİN TARTIŞMALI EMEKLİLİK REFORMU

Başbakan Elisabeth Borne, emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken, önde gelen 8 sendika, halkı bugün tekrar sokağa inmeye çağırmıştı. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
1
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
2
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
3
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
4
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
5
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
6
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
7
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
﻿Nur topu gibi bir kuyruğumuz daha oldu
﻿Nur topu gibi bir kuyruğumuz daha oldu
﻿Nur topu gibi bir kuyruğumuz daha oldu
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.