Fenerbahçe'den yeni kongre açıklaması

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu; 2 Nisan'da gerçekleşecek.

Sarı-Lacivertli camianın merakla beklediği tarihi kongre için kulüpten yeni bir açıklama yapıldı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, 2 Nisan'da düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul hakkında Tivibu Spor'a önemli detaylar verdi.

Kongredeki programı açıklayan Gebetaş, "2 Nisan Salı günü saat 17.00'de kapılar açılacak. Biz 14 itibariyle genel kurul üyelerimize kartları dağıtılacak. İlk olarak başkanımız Ali Koç üyelere seslenecek. Burada özellikle camiamız tarafından alınacak aksiyonlarla ilgili tüzük ve opsiyonlar tartışılacak. Bunların ne tür sonuçları olabilir, camiamıza hukuki ve finansal anlamda sonuçlarının ne olacağına dair bir sunum yapılacak. Üyelerimiz söz alarak fikirlerini belirtecekler. Bu konuşmalar ve aksiyon planlarının ardından oylama yapılacak." dedi.

Önlerinde birkaç opsiyonun bulunduğunu ifade eden Gebetaş şöyle konuştu: "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün önünde siyah ya da beyaz gibi iki opsiyon yok. Ligden çekilme yada hiçbir şey yapmama arasında yapılabilecek 4-5 aksiyon var. Bunun kararı genel kurulda verilecek. 2 Nisan'da bütün opsiyonlar değerlendirilecek. Yönetim kuruluna kapsamlı ve geniş bir yetki verilmesi ve bu yetkinin içerisinde de atılacak en yumuşak adımdan tutun en sert adıma kadar süreçlerin gidebileceği bir durum söz konusu. Ya ligden çekilme ya da devam etme gibi iki farklı kutupta yer alan opsiyon değil. Farklı alternatiflerde konuşulacak."