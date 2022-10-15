Kasımpaşa'ya fark atan Adana Demirspor mucizesinin sırrını Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Adana Demirspor ligde liderliğe boşuna yükselmediğini Kasımpaşa deplasmanında da gösterdi.

Daha maçın başlamasıyla farkedildi bu: Adana Demirspor artık büyük bir takım olmuş; öyle oynuyor. İçerde olduğu gibi dışarda da kazanmayı hedefliyor, yıldızlarıyla da sonuca gidiyor.

Kasımpaşa da kötü mücadele etmedi aslında. Elinden geleni ortaya koydu ama rakibiyle arasında büyük bir fark vardı: Belhanda!

Belhanda'ya Adana'da ne olmuş? Galatasaray'daki Belhanda ile Adana Demirspor arasındaki Belhanda arasında dağlar kadar fark var. Havasından mı, suyundan mı? Şalgamdan mı, kebaptan mı? Teknik direktör Montella'dan mı, başkan Murat Sancak'tan mı? Adam süper oynuyor, sonuç alıyor. Kasımpaşa maçında da gol attı, goller attırdı. Her bir hareketi ustalığının belgesiydi, yetenek işiydi.

Aynı zamanda Onyekuru da öyle. Tamam sık sık ofsayta düşüyor ama düşmediğinde de golünü atıyor. Tıpkı bu maçta da olduğu gibi.

Maçın başlamasıyla birlikte Adana Demirspor'un gol atacağı belliydi. Yağmurla birlikte geldi golleri de, peş peşe. Kasımpaşa "Ne oluyor" demeden Belhanda'nın nefis şutu, ardından da Belhanda'nın akıl dolu asistini Akintola'nın tamamlamasıyla 3 dakikada (37. ve 40. dakikalar) durumu 2-0 yaptı.

Kasımpaşa, gollerin şaşkınlığını ancak ikinci yarıda attı üzerinden. Bu yarıya da hızlı başladı, 56. dakikada Bahoken'in golüyle de umutlandı. Ama beraberlik golünü atayım derken savunmasını boş bırakmasının faturasını hemen peşinden ödedi. Sahnede yine Belhanda vardı, nefis bir pasla Onyekuru'yu buluşturdu. Onyekuru en sevdiği pozisyonda topla ceza alanına girdi ve farkı yine açtı. 86'da Ndiaye de son darbeyi indirdi ve 4-1'lik galibiyeti ilan etti.

Adana Demirspor'da dikkatimi çeken bir nokta daha var; o da duran toplardaki varyasyonlar. Teknik direktör Montella çalıştırıyor sanırım. Kornerde de, serbest atışlarda da tehlike yaratacak pozisyonlar yaratıyorlar. Bu da farkını gösteriyor rakiplerinden. Ligde son 2 maçta gol yemeyen Kasımpaşa'ya gol yağdırmaları asla tesadüf değil.

Başta da dediğim gibi... Adana Demirspor bu sezonun flaş takımı olmaya devam edecek; öyle görünüyor. Kısır futbolumuza zevk veriyor. Bunu gerçekleştirenleri kutlarım.

Son söz: Adana'nın yolları taştan, korkun bu Demirspor'dan!