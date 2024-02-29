Galatasaray bir darbe de Avrupa'da yedi. Bunu hiç beklemiyorlardı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası Çeyrek Finali'nde İspanyol ekibi Spar Girona ile karşı karşıya geldi.
İlk maçta deplasmanda 77-64'lük skorla boyun eğdiği rakibini Ahmet Cömert Spor Salonu'nda ağırlayan Sarı-Kırmızılılar, son ana kadar büyük heyecan içinde geçen karşılaşmayı da 83-81 kaybetti.
Galatasaray Çağdaş Faktoring bu sonuçla turnuvadan elendi. Futbol takımı da Türkiye Kupası'nda veda edince Sarı-Kırmızılılar üst üste iki darbe yedi.
Galatasaray Çağdaş Faktoring: 81 - Spar Girona: 83
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Vladimir Jevtovic (Sırbistan), Nikolaos Tziopanos (Yunanistan), Christian Theis (Almanya)
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ben Abdelkader 3, Smith 19, Meltem Yıldızhan 12, McCowan 20, Vanloo 13, Büşra Akbaş 5, Hartley 7, İnci Güçlü, Herbet-Harrigan 2
Spar Girona: Bertsch 8, Magarity 19, Mendy 20, Labuckiene 8, Ygueravide 21, Lopez 2, Pena 3, Canella, Etxarri 2
1. Periyot: 23-20
Devre: 38-39
3. Periyot: 55-58
Beş faulle çıkan: 38.40 Vanloo (Galatasaray Çağdaş Faktoring)