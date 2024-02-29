Galatasaray bir darbe de Avrupa'da yedi. Bunu hiç beklemiyorlardı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray bir darbe de Avrupa'da yedi. Bunu hiç beklemiyorlardı
Galatasaray'ın futbol takımı Karagümrük'e yenilip Türkiye Kupası'na veda ederken, kadın basketbol takımı da Spar Girona'ya boyun eğdi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası Çeyrek Finali'nde İspanyol ekibi Spar Girona ile karşı karşıya geldi.

İlk maçta deplasmanda 77-64'lük skorla boyun eğdiği rakibini Ahmet Cömert Spor Salonu'nda ağırlayan Sarı-Kırmızılılar, son ana kadar büyük heyecan içinde geçen karşılaşmayı da 83-81 kaybetti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring bu sonuçla turnuvadan elendi. Futbol takımı da Türkiye Kupası'nda veda edince Sarı-Kırmızılılar üst üste iki darbe yedi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring: 81 - Spar Girona: 83
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Vladimir Jevtovic (Sırbistan), Nikolaos Tziopanos (Yunanistan), Christian Theis (Almanya)
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ben Abdelkader 3, Smith 19, Meltem Yıldızhan 12, McCowan 20, Vanloo 13, Büşra Akbaş 5, Hartley 7, İnci Güçlü, Herbet-Harrigan 2
Spar Girona: Bertsch 8, Magarity 19, Mendy 20, Labuckiene 8, Ygueravide 21, Lopez 2, Pena 3, Canella, Etxarri 2
1. Periyot: 23-20
Devre: 38-39
3. Periyot: 55-58
Beş faulle çıkan: 38.40 Vanloo (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

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