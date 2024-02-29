Okan Buruk'tan flaş açıklama. Galatasaray'a yakışır şekilde oynayacaklar diyerek yıldızlara gözdağı verdi

Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Karagümrük'ü, Rams Park'ta ağırlayan Galatasaray hiç beklemediği bir mağlubiyet aldı.

Avrupa Kupaları'nın ardından kupaya da veda eden Sarı-Kırmızılı ekipte, teknik direktör Okan Buruk oyuncularını eleştirdi.

Hem Avrupa hem de Türkiye Kupası'ndan elenmeleri için "Üzücü" ifadesini kullanan Buruk, "Rakibimiz çok iyi oynadı. Karagümrük'ün hakkını vermek gerekiyor. Biz Galatasaray takımıyız, oyun kalitemize göre rakibin daha kaliteli işler yaptığını söyleyebiliriz. İkinci yarı pozisyonlar bulduk, hamleler de yaptık ama 1-1'i bulamadık. Net bir tepki veremedik. Oyuncuların da bunu düşünmesi gerekir" dedi.

"Galatasaray takımı, Galatasaray'a yakışır şekilde oynayacak" diyerek tepkisini gösten Okan Buruk, "Her oyuncuya şans geliyor, her oyuncunun bu şansları iyi değerlendirmesi gerekiyor" yorumunu yaptı.

Tecrübeli hoca; Beşiktaş derbisi için de şu ifadeleri kullandı: "Lideriz, daha iyisini yapacak gücümüz var. Beşiktaş'ın hedefi de kazanmak. İyi bir durumda olduklarını söyleyebiliriz. Derbilerde tüm takımlar favori. Puan durumuna bakıp kimseyi farklı değerlendirmemek gerekiyor. Tam kadro olduğumuzda işimiz daha da kolaylaşacak. Kaan uzun zamandır sakat sakat oynuyor. İnşallah en kısa zamanda Serge Aurier'in dönmesini istiyoruz."