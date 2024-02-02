Galatasaray yeni başantrenörünü açıkladı. İmzalar atıldı

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı hafta içinde başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırmıştı. Fransa ekibi Dijon ile oynanan maçta 25 sayı öne geçilmesine rağmen alınan mağlubiyet sonrası taraftarlar Mitrovic'e tepki göstermişti. Karadağlı hoca da taraftarlara karşılık verince tartışma yaşanmıştı. Olayın ardından Mitrovic'in sözleşmesi karşılıklı anlaşarak fesh edilmişti.

Sarı Kırmızılı kulüp yeni başantrenörünü duyudu.

Bu sezon başından itibaren Darüşşafaka Lassa Başantrenörü olarak görev yapan Yakup Sekizkök ile 2024/25 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığı açıklandı.

Sekizkök'ün; Daçka'daki yardımcı antrenörlerinden Gökhan Turan ve Aybars Aksu ile birlikte görev yapacağı kaydedildi.