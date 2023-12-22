Galatasaray taraftarını küplere bindiren klip: Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş

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Galatasaray taraftarını küplere bindiren klip: Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş
Icardi'nin Real Madrid'e transferinin konu alındığı animasyon Galatasaray taraftarını kızdırdı.

Arda Güler transferiyle Türkiye’de en çok konuşulan İspanyol kulübü olan Real Madrid bu kez gözünü Galatasaray’ın yıldızı Icardi’ye dikti.

İspanyol devi son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hücum hattında büyük sıkıntı çekiyor.

Ulusal medyada günden güne Real Madrid için Icardi ismi ağırlık kazanırken ünlü karikatürist Hamid Sahari’nin animasyonu sosyal medyada gündem oldu.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Icardi’yi takımda görmek istediği iddiaları üzerine Sahari çarpıcı bir klip hazırladı.

Icardi’nin Wanda Nara ile birlikte Real Madrid’e gittiği görüntüler ise Galatasaray taraftarlarını kızdırdı.

Sosyal medyada binlerce taraftar kliple ilgili yorum yaparken en dikkat çekici paylaşım ise “Kedi ulaşamayacağı ciğere mundar dermiş” oldu.

HAMID SAHARI KİMDİR?

Dünyaca tanınan karikatürist Hamid Sahari, daha önce de EURO 2024 için bir animasyon hazırladı.

Kupayı kazanmaya çalışan ülkelerin futbolcularını çizen Sahari, Türkiye'yi turnuvanın gizli favorisi ilan etti.

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