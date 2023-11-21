Dünya sürpriz sonlu EURO 2024 karikatürünü konuşuyor. Türkiye detayı olay yarattı

Dünyaca ünlü karikatürist Hamid Sahari'nin çizdiği ve animasyon olarak yayınlanan EURO 2024 videosu gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dünya sürpriz sonlu EURO 2024 karikatürünü konuşuyor. Türkiye detayı olay yarattı

A Milli Takım'ın hazırlık maçında Berlin'de Almanya'yı devirmesinin yankıları sürüyor.

Teknik direktör Montella ile 3'te 3 yapan A Milli Takım performansıyla dikkat çekiyor.

Dünyaca ünlü İranlı karikatürist Hamid Sahari'nin çizdiği EURO 2024 karikatürü de sosyal medyada gündem oldu.

Almanya'da yapılacak 2024 Avrupa Futbol şampiyonası'nda güçlü ülkelere şans tanımayan Hamid Sahari Montella yönetimindek A Milli Takım'ın kupaya ulaştığı animasyon binler kez paylaşıldı.

HAMID SAHARI'NIN GÜNDEM OLAN DİĞER KARİKATÜRLERİ

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