Dünya sürpriz sonlu EURO 2024 karikatürünü konuşuyor. Türkiye detayı olay yarattı

A Milli Takım'ın hazırlık maçında Berlin'de Almanya'yı devirmesinin yankıları sürüyor.
Teknik direktör Montella ile 3'te 3 yapan A Milli Takım performansıyla dikkat çekiyor.
Dünyaca ünlü İranlı karikatürist Hamid Sahari'nin çizdiği EURO 2024 karikatürü de sosyal medyada gündem oldu.
Almanya'da yapılacak 2024 Avrupa Futbol şampiyonası'nda güçlü ülkelere şans tanımayan Hamid Sahari Montella yönetimindek A Milli Takım'ın kupaya ulaştığı animasyon binler kez paylaşıldı.
HAMID SAHARI'NIN GÜNDEM OLAN DİĞER KARİKATÜRLERİ
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