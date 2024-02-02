Trabzonspor transfere yoğunlaştı. İşte transfer yapılacak bölgeler

Turgay Beşyıldız
Trabzonspor transfere yoğunlaştı. İşte transfer yapılacak bölgeler
Ara transferin kapanmasına bir hafta kala, Trabzonspor'da transfer çalışmalarına hız verilirken, temaslar 2 ya da 3 mevki için yoğunlaştı.

Trabzonspor'da, yönetim ara transferde 12 oyuncusundan yolları şimdilik ya da temelli ayırırken, kadroyu yine bir nebze güçlendirmek adına, transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.
" Artık transfer yapmak için, transfer yapmayacağız." görüşünde birleşen bordo mavili camia, ligi ilk 4'te bitirmek ve Türkiye Kupası'nda final oynamak ve de Avrupa Kupaları'na katılabilmek için, ince eleyip sık dokumaya başladı!
Bir yandan ayrılıklarla, mali ve kontenjan açısından da elini biraz olsun rahatlatan bordo mavili yönetim, diğer yandan da, teknik patron Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda takviye yapmak için, girişimlerine devam ediyor.
Haliyle, Trabzonspor'un transferde 2 ya da 3 mevkiye takviye yapmak istediği ve bu konuda temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.
Bordo mavili yönetim; sağ bek, stoper, 8 numara, sol kanat ve santrfor mevkilerine ağırlık verirken, teknik ekipten gelen rapor doğrultusunda transfer döneminin sonuna kadar, bu mevkiler için şartlar zorlanacak.
Önlerindeki son bir hafta içerisinde; karşı taraftaki kulüplerden maddi olarak yüksek rakamlar çekilmez ve istenmezse, transferler yapılabilecek ama istenilen rakamlar çok yüksek olursa, gerekirse Karadeniz ekibi ara transferi dönemini transfer yapmadan kapatacak .
Çünkü; kulübün borçları adına, önlerinde çok ciddi ve yüksek bedelli ödemeler var.

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