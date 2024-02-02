Süper Lig'de 24. hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta maçları yapılacak.
Yeniçağ yazarları, maçlar biter bitmez yazacak.
İşte maçların programı;
CUMA (Bugün)
17.00 Ankaragücü-Sivasspor: Volkan Aliakar
20.00 Samsunspor-Galatasaray: Sedat Kaya
CUMARTESİ
13.30 Çaykur Rizespor-Konyaspor: Recep Çınar
16.00 Başakşehir-İstanbulspor: Eren Bozdaş
19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Fatih Saboviç
19.00 Gaziantep FK-Kayserispor: Mirza Şeker
PAZAR
13.30 Pendikspor-Adana Demirspor: Mirza Şeker
16.00 Kasımpaşa-Alanyaspor: Volkan Aliakar
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Gürel Yurttaş / Turgay Beşyıldız
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