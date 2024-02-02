Süper Lig'de 24. hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Aytunç Akın
Süper Lig'de 24. hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta, bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta maçları yapılacak.

Yeniçağ yazarları, maçlar biter bitmez yazacak.

İşte maçların programı;

CUMA (Bugün)
17.00 Ankaragücü-Sivasspor: Volkan Aliakar
20.00 Samsunspor-Galatasaray: Sedat Kaya

CUMARTESİ
13.30 Çaykur Rizespor-Konyaspor: Recep Çınar
16.00 Başakşehir-İstanbulspor: Eren Bozdaş
19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Fatih Saboviç
19.00 Gaziantep FK-Kayserispor: Mirza Şeker

PAZAR
13.30 Pendikspor-Adana Demirspor: Mirza Şeker
16.00 Kasımpaşa-Alanyaspor: Volkan Aliakar
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Gürel Yurttaş / Turgay Beşyıldız

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