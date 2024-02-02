Son dakika... Carlos Vinicius Galatasaray'da!

Barış Atakan
Son dakika... Carlos Vinicius Galatasaray'da!
Galatasaray, Carlos Vinicius transferi için oyuncu ve kulübü Fulham ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Cedric Bakambu'nun Real Betis'e transfer olmasının ardından yeni golcüsünü buldu.

Sarı-kırmızılılar, Premier Lig'de forma giyen Carlos Vinicius transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı.

28 yaşındaki Vinicius'un bugün İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bu sezon Premier Lig ekibi Fulham ile 16 maça çıkan Carlos Vinicius, 3 gol attı.

Ayrıca golcü futbolcu Fulham'da toplam 48 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

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2022-23 sezonunda Benfica'dan Fulham'a transfer olan Vinicius, kariyerinde daha önce PSV, Tottenham, Napoli, Monaco, Rio Ave, Anapolis ve Caldense formalarını giydi.

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