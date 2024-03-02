Ahmet Çakar'dan flaş Fatih Terim iddiası

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar devre arasında Yunan ekibi Panathinaikos’un başına geçen Fatih Terim hakkında flaş ifadelerde bulundu.

"İMPARATORLUĞU KALMAYACAK"

Seçil Erzan olayları nedeniyle Fatih Terim’in yara aldığını söyleyen Ahmet Çakar, "Seçil Erzan olayları Fatih Terim'in onurunu çok zedeledi. Galatasaray'a dönse bile eski imparatorluğu, ağırlığı kalmayacak. Yok transferler tutmadı, yönetim onu yaptı, şunu yaptı vs. Okan Buruk bu sene de şampiyon olursa 3.lig kupasını alacak kısa kariyerinde o zaman Terim'in tahtını sallayabilir." Dedi.

PERFORMANSI

Bu sezon Yunan ekibinin başında 16 maça çıkan Fatih Terim 9 galibiyet 5 beraberlik 2 mağlubiyet aldı.

SEÇİL ERZAN DAVASI NEDİR

Seçil Erzan davası, aralarında Arda Turan Emre Belözoğlu Semih Kaya Fernando Muslera gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin de aralarında bulunduğu 21 kişiyi “yüksek kârlı fon” vaadiyle dolandırdığı iddia edilen eski banka şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı bir davadır. Sanıklar, “özel belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 252 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmaktadır. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim’in de adı dava ile birlikte anılmaktadır.