Trabzonspor yeni başkanını seçti. 613 oy aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor yeni başkanını seçti. 613 oy aldı
Trabzonspor Kulübü'nün yeni Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören oldu.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı’nda Mahmut Ören seçimi kazandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulda Mahmut Ören, Hayrettin Hacısalihoğlu ve Emin Kahraman arasında yarıştı.

2 bin 70 üyenin oy kullanabildiği genel kurulda 1166 oy kullanıldı ve 1124 oy geçerli sayıldı. Oyların 613’ünü toplayan Mahmut Ören, başkan seçildi.

Hayrettin Hacısalihoğlu 278, Emin Kahraman ise 233 oy aldı.

Mahmut Ören, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, kendilerine duyulan güvene layık olacaklarını ifade etti.

Görevlerinin farkında olarak her zaman kulübün destekçisi olacaklarını vurgulayan Ören, “Divan Kurulu olarak açık ve dürüst bir yönetim sergileyeceğimize söz veriyoruz. Ortak paydamız olan Trabzonspor aşkımızdır. Bizi seçtiğiniz için arkadaşlarımız adına hepinize saygılarımı sunuyorum. Trabzonspor her şeyden önemlidir. Her zaman, her yerde Trabzonspor.” dedi.

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