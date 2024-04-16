Galatasaray'da Serge Aurier üzdü

Sarı-kırmızılıların devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak sakatlığından dolayı Alanyaspor karşısında ilk kez forma giyebilen Serge Aurier, hayal kırıklığı yarattı.

Cimbom'un Nottingham Forest'tan transfer ettiği Aurier, uzun sakatlık dönemi ve daha sonrasında hazır olmaması nedeniyle forma şansı bulamamıştı.

SINIFTA KALDI

31 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor maçıyla birlikte ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirirken, beklenen performansı ortaya koyamadı.

Topu sürekli geriye oynayan ve mevkisinde yetersiz kalan Fildişi Sahilli bek, ikinci yarıda oyundan alındı ve yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.