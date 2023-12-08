Galatasaray'ın en büyük farkını açıkladı. Şimdi keyif zamanı. Sedat Kaya yazdı

Galatasaray'ı önümüzdeki haftadan itibaren kısa ama çok zorlu bir yolculuk bekliyor.

12 günde 4 önemli sınava çıkacaklar.

Önce Kopenhag ve Sivasspor'la deplasmanda, sonra Karagümrük'le evinde ve en son Dolmabahçe'de Fenerbahçe derbisini oynayacaklar.

Üç günde bir 4 zorlu rakip.

İşte bu zorlu maratona moralli başlamak için bu gece Adana Demirspor engelini geçmek zorundaydılar.

Geçtiler.

İki farklı kazandılar ama sürekli oyunun hakimiydiler ve rakiplerinden çok üstündüler.

Son vuruşlarda biraz dikkatli olsalar skor daha farklı olabilirdi.

Adana Demirspor güçlü bir rakip.

Son haftalarda kazanamasa bile yetenekli futbolcuları var.

Asla hafife alınamaz.

Galatasaray da hafife almadığı için kazandı.

Önde basarak rakibini zorladı.

Hırslı, iştahlı ve üreticiydi.

Pas trafiğini hızlandırarak çok pozisyon üretti.

Özellikle haftalardır işlemeyen sol kanatta çok verimliydi.

Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu ikilisi o kanatta iyi işler yaptılar.

İlk yarıda Kerem'in bir asist, bir gol istatisliğinde sol kanat becerisinin payı büyüktü.

Aynı Kerem'in 22. dakikada Sacha Boey'in golündeki asisti akıl doluydu.

Galatasaray devreyi 2-0 önde kapatacakken ilginç bir penaltı oyunun rengini değiştirdi.

45+2'de Yusuf Sarı'nın şutu Nelsson'un dirseğine çarpınca "VAR" devreye girdi. N'Diaye penaltı ile ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıda Galatasaray daha istekli daha arzuluydu.

İkinci bölgeden hızlı çıktı.

Yine önde bastı.

Tete ve İcardi ile çok önemli pozisyonlar yakaladılar ama değerlendiremediler.

Okan Buruk son çeyrekte Zaha, Bakambu, Oliveria, Halil gibi kozlarını sahaya sürdü, baskıyı daha da artırdı.

90+4'de Bakambau'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı İcardi gole çevirmekte zorlanmadı.

Sonuçta Galatasaray 3 golle 3 puanı almayı başardı.

Sarı Kırmızılar bu maçı kazanmakla sadece Kopenhag için moral bulmadılar., yarın ki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi avantaj yakaladı.

Çünkü Dolmabahçe'de iki takımın da kaybedeceği her puan Galatasaray'a yarayacak.

Sanıyorum, Sarı Kırmızılılar televizyonun karşısına geçip keyifle bu derbiyi izleyecekler.

Bakalım derbinin kazananı kim olacak?