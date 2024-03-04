İsmail Kartal şampiyonluk meşalesini yaktı

Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Kartal şampiyonluk meşalesini yaktı
Süper Lig'de maç fazlasıyla lider durumda bulunan Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Tecrübeli teknik adam, paylaşımında "Yürüdüğümüz bu yol şampiyonluk yolu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibi Galatasaray'ın 1 maç fazlasıyla 1 puan önünde, 73 puanla lider durumda bulunuyor. Galatasaray, bu akşam deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak.

İlgili Haberler
Survivor All Star'da bu da oldu. Türk yarışmacı düelloda sigara içti. O görüntüleri milyonlar fark etmeden sildiler
Dursun Özbek akşam yemeğinin rövanşını aldı
Dursun Özbek akşam yemeğinin rövanşını aldı
Galatasaray'ın Kartal paylaşımına Beşiktaş'tan 'miyav' yanıtı
Galatasaray: Ali Koç kurtarsın
Galatasaray: Ali Koç kurtarsın
Beşiktaş ayaklandı. Feyyaz Uçar 'Kartal'ın ağırlığını taşıyacak bir salıncak henüz yapılmadı' diyerek Galatasaray'ı hedef aldı
Arda Güler pişman oldu
Fatih Terim yine başaramadı. Verdiği hakem cevabı kimseyi şaşırtmadı
Son Haberler
Ünlü ekonomistten yatırımcıları sevindirecek haber. Altın ve dolar zirve yapacak Gündem
Ünlü ekonomistten yatırımcıları sevindirecek haber. Altın ve dolar zirve yapacak
Fenerbahçe Ziyaettin ile kazandı Spor
Fenerbahçe Ziyaettin ile kazandı
Evden çıkarken unuttuğu prize takılı fiş yangına neden oldu. Çocuklar alevlerin arasında kaldı Gündem
Evden çıkarken unuttuğu prize takılı fiş yangına neden oldu. Çocuklar alevlerin arasında kaldı
Survivor All Star'da bu da oldu. Türk yarışmacı düelloda sigara içti. O görüntüleri milyonlar fark etmeden sildiler Spor
Survivor All Star'da bu da oldu. Türk yarışmacı düelloda sigara içti. O görüntüleri milyonlar fark etmeden sildiler
AKP'li başkan kendinden 20 yaş küçük kadınla evlendi. 6 Şubat depremlerinde eşini ve çocuğunu kaybetmişti Gündem
AKP'li başkan kendinden 20 yaş küçük kadınla evlendi. 6 Şubat depremlerinde eşini ve çocuğunu kaybetmişti
Sakarya'da kestiği ağacın altında kalıp öldü Gündem
Sakarya'da kestiği ağacın altında kalıp öldü