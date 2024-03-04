İsmail Kartal şampiyonluk meşalesini yaktı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Tecrübeli teknik adam, paylaşımında "Yürüdüğümüz bu yol şampiyonluk yolu" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibi Galatasaray'ın 1 maç fazlasıyla 1 puan önünde, 73 puanla lider durumda bulunuyor. Galatasaray, bu akşam deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak.
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