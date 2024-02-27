Beşiktaş Galatasaray derbisinin bilet fiyatları el yakıyor. Satışa çıkacağı tarih belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beşiktaş Galatasaray derbisinin bilet fiyatları el yakıyor. Satışa çıkacağı tarih belli oldu
Süper Lig'in 28. haftasında Pazar günü yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri, 1 Mart Cuma günü genel satışa çıkacak.

Beşiktaş Kulübü, Tüpraş Stadı’ndaki derbi maçının biletlerinin 1 Mart Cuma günü saat 10.00’da genel satışa çıkacağını duyurdu.

Derbi biletlerinin fiyatları 700 lira ile 20 bin lira arasında olup, passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından alınabileceği belirtildi. Tüpraş Stadı’nda bilet gişesi olmayacağı ifade edildi.

Beşiktaş’ın yarın TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına bilet alan taraftarlara, 29 Şubat Perşembe günü 10.00-22.00 saatleri arasında derbi biletleri için ön satış imkanı verileceği bildirildi.

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