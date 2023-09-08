'Galatasaraylılar eminim böylesini görmediniz' diyerek açıkladı. Sedat Kaya Ndombele'yi yazdı

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Orta Afrika'daki Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Fransa'ya göç etmiş bir Afrikalı anne ve babanın çocuğuydu.

28 Aralık 1996'da Fransa'nın Longjumeau komününde doğmuştu.

Longjumeau genelde Afrika’dan gelmiş siyahi yoksul insanların yaşadığı bir bölgeydi.

Yoksulluk büyük dertti.

Aç, bir lokma ekmeğe muhtaç büyüyordu çocuklar.

O da öyle.

Bu yüzden konuşmayı çok sevmeyen, içine kapanık bir çocuktu.

Tek bir hayali vardı, futbol.

Mahalle arasındaki maçlarda güçlü fiziğiyle dikkat çekiyordu.

Maçlar bitiyor, onun enerjisi bitmiyordu.

Daha 5 yaşındayken profesyonel futbolcu olmayı kafasına koymuştu.

Ailesi futbolcu olup olmama konusunda kararı ona bırakmıştı.

Kararını verdi. Bir yerel kulübe girmeli, oradan start almalıydı.

2002 yılında 6 yaşındayken, Paris banliyölerinde bulunan yerel kulüp Epinay-sous-Sénart'a kaydoldu.

Burada üç yıl geçirdikten sonra FC d'Épinay Athletico'ya transfer oldu.

Her gün biraz daha futbolunu geliştiriyor, her gün biraz daha olgunlaşıyordu.

Daha büyük bir akademiye gitmeli, futbol ilahlarının gözüne girmeliydi.

Babası, annesi, erkek ve kız kardeşleri ile diğer aile üyeleriyle uzun uzun görüşmeler yaptıktan sonra Guingamp Kulübünde karar verildi.

Guingamp uzun yıllar genç yetenekleri geliştirme ve projelendirme konusunda itibar kazanmış bir kulüptü.

Drogba da orada yetişmişti.

Zaten kendisi de bir Drogba hayranıydı.

Guingamp’a yazıldığında takımın en küçüğüydü ama sahada en büyüklerden bile iyiydi.

Başlangıçta biraz içe dönük ama öz denetim ve terbiyesi yüksek disiplinli biri olarak göze battı. Öyle iyi maçlar çıkardı ki, teknik direktörü Sullivan Martinet “Guingamp’ta 9 yıldır gördüğün en iyi futbolcu” demişti.

Takım arkadaşı Malo Rolland da, “En gencimiz olmasına rağmen gücüyle hepimizin önündeydi. Enerjisi hiç bitmiyordu. Sadece kendisinin göre bildiği geniş açıları gördü” ifadelerini kullanmıştı.

Bu başarılıydı büyük takımların dikkatini çekti. Lyon, Tottennam, Napoli gibi Avrupa’nın üst düzey takımlarında oynadı.

Bir ara Dünyanın en iyi orta saha oyuncularının arasında gösterildi.

277 maçta 19 gol attı, 37 asist yaptı.

Futbol yaşamında bir kez bile direkt kırmızı kart görmüşlüğü yok.

Galatasaray’ın yeni transferi Tanguy Ndombele’in lakabı Powerbank.

Bitmeyen süper güç.

Orta sahada bir dinamo.

Tam bir 10 numara ama çok yönlü.

Orta sahanın sağ/sol iki tarafında da oynuyor.

Ön liberoda görev yapabiliriz.

Sağda sağbekte oynamışlığı var.

Eğer havasını bulursa, Süper Lige renk getirecek isimlerden biri.