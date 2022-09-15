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  • AKP'li isim Erdoğan'ın rakip aday olmasından çekindiği kişiyi açıkladı

AKP'li isim Erdoğan'ın rakip aday olmasından çekindiği kişiyi açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ramak kala kulisler giderek hareketleniyor. AKP'li isim, parti içinde en çok endişe duydukları ismi açıkladı. AKP'li kaynak, "Yavaş’ın aday olmasından endişe duyuluyor" dedi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 13:50
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En çok ondan endişe ediyor. AKP'li isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakip aday olmasından çekindiği kişiyi açıkladı

AKP'li isim Erdoğan'ın rakip aday olmasından çekindiği kişiyi açıkladı
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2023 seçimlerine ramak kala Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı aday merakla bekleniyor. Altılı Masa, kesin seçim tarihi açıklanmadan cumhurbaşkanı adayını açıklamayacaklarını dile getirirken, kulislerde adayın kim olacağına dair iddialar giderek artıyor.

CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi ön plana çıkarken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olacağı iddiaları da gündemden düşmüyor.
Anket sonuçlarında Erdoğan'ı açık ara yenen Mansur Yavaş'ın aday olmayacağı vurgulanırken, AKP'li ismin açıklamaları dikkat çekti.

Kulislerde dolaşan iddialara göre AKP'li isim Erdoğan'ın en çok endişe ettiği adayı açıkladı. AKP'li isim özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olması ihtimalinden endişe ettiklerini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına çıkacak aday konusunda parti içinde endişe duyulduğunu söyleyen AKP'li isim şu anda partide “Kim gelirse gelsin kazanırız” görüşünün güçlendiğini dile getirdi. 

AKP'li isim "Mansur Yavaş’ın aday olması ihtimalinden endişe ediyorduk. Artık böyle bir şey yok, 2-3 aydır iyiyiz. Bir ay sonrası için de 'Kim olursa olsun' noktasındayız” diye konuştu.

 

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Alim yıldırım
15.09.2022 14:30
Geliyor gelmekte olan yaşasın cumhuriyet yaşasın Mustafa Kemal Atatürk  
 
Konyalı Hacı Bey
15.09.2022 14:29
Tayyip Bey, yüzde 35i geçemez. Boşuna hayal kurmayın.  
 
OOOVVVV.
15.09.2022 14:27
Erdoğanın siyasi yasağını kaldıran Chpnin Erdoğanı iktidarda tutma siyaseti gibi , Mansur beyi görmezden gelmesi.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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