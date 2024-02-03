Gaziantep FK Kayserispor maçındaki ilginç detayı açıkladı. Mirza Şeker yazdı

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Gaziantep FK Kayserispor maçındaki ilginç detayı açıkladı. Mirza Şeker yazdı
Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ve 8 maçtır galibiyet alamayan Kayserispor kozlarını paylaştı.

Kayserispor Burak Yılmaz'ın takımın başına gelmesiyle birlikte 7 maç sonra puanla tanışmış ve 1 puan almıştı.

KAYSERİSPOR'DAN ERKEN GELEN GOL
Gaziantep'te oynanan maç hızlı başladı ve Kayserispor ilk golü bulan taraf oldu.
Kartal Kayra Yılmaz'ın şutu pasa dönüştü ve Mehmet Eray Özbek'in önünde kaldı.
Mehmet Eray ise topu soluna çekerek vuruşunu yaptı ve kaleci Nita'yı avlamayı başardı.
Ayrıca 11. dakikada gelen bu gol ile Mehmet Eray Özbek, kariyerinde ilk kez Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.

DRAGUŞ İNANILMAZI BAŞARDI!
Gaziantep FK atağında Draguş, rakibinden sıyrıldı ve kale alanında yanındaki takım arkadaşına pas atmak yerine topukla vuruş yaptı.
Top yandan dışarı gitti. Çok amatörce bir pozisyon harcanmış oldu. Beraberlik şansı kaçtı.
Ev sahibi adına bir başka pozisyon Ertuğrul Ersoy ile kaçtı.
Maxim'in ortasına kava vuruşu yapan Ertuğrul'un topu direkten döndü.
Böylece ilk yarıda Kayserispor, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi. Rakibine isabetli şut attırmayan Kayseri, iyi bir ilk yarı çıkardı diyebiliriz.

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ!
Maçın 54. dakikasında Maxim'in yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak pozisyon net olarak ceza sahasının dışında gerçekleşti.
VAR, pozisyonu yaklaşık 2-3 dakika inceledi ve pozisyonun ceza sahası dışında olduğuna karar kıldı.
Daha sonrasında topun başına geçen Maxim'in şutu baraja çarpıp dışarı çıktı.

BADJI İLK MAÇINA ÇIKTI
2020-21 sezonunda Ankaragücü formasını terleten ve Gaziantep FK'nın yeni transferi Aliou Badji, 61. dakikada oyuna girdi ve takımıyla ilk maçına çıktı.

MAÇA DENGE GELDİ
Oyuna 61'de giren Badji'nin içinde olduğu pozisyonda Gaziantep golü buldu. Gaziantep FK'da Furkan'ın ortasına kale alanı önünde Badji kaleye vurdu, Gökhan Sazdağına da çarpan top kaleci Bilal'in yanından ağlara gitti.
Böylece Gaziantep FK'nın golü yeni transferin katkısıyla gelmiş oldu.
82. dakikada Ertuğrul'un güzel şutu gol oldu ancak, ağlara giden top ofsayt nedeniyle sayılmadı. Gerçekten forvet gibi bir vuruş yapmıştı oysaki.

MAÇ 1-1 SONA ERDİ!
Burak Yılmaz'lı Kayserispor, aynı ilk maçta olduğu gibi ikinci maçında da 1-1 berabere kaldı.
Kayserispor'un galibiyet hasreti 8 maça çıkarken, Gaziantep FK'nın 7 maça çıktı.
Ayrıca bu sonuçla Gaziantep FK, maç faslasıyla 24 puanla 17. sırada yer alıyor. Maç eksiği olan Pendikspor'un puanı 23. Sıkıntıya girebilir Gaziantep FK.
Kayserispor ise 28 puanla 13. sırada yer aldı.
Haftaya Kayserispor, evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise İstanbulspor deplasmanına çıkacak.
Bakalım Kayserispor-Beşiktaş maçı nasıl geçecek?

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