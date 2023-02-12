Neden enkaz başında gelenler işini yarım bırakıp gidiyor? Enkaz altında 2 Asteğmen var

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 depremin en çok yıkıma neden olduğu kentlerden Hatay’da arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

10 kentte büyük yıkıma neden olan depremde yıkılan bazı bazı binalarda henüz arama ve kurtarma çalışmalarının başlamadığı öğrenildi. Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir binada hiçbir şekilde çalışma yapılmadığı bilgisi geldi.

BÜYÜK İHMAL İDDİASI

Bir vatandaşın çektiği videoda İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan Kardelen apartmanının enkazında hiçbir çalışma yapılmadığı halde yan binada çok sayıda iş makinalarının olduğu belirtildi. Kardelen apartmanında aralarında 2 asteğmenin de olduğu yaklaşık 15 kişinin olduğu iddia ediliyor.

YAN BİNADA ÇALIŞMALAR İLK GÜNDEN BAŞLADI

Kardelen apartmanının hemen yanında bulunan ve yıkılan başka bir binada çalışmalar hemen başlarken içinde 15 kişinin bulunduğu belirtilen apartmanda ise günlerce hiçbir arama kurtarma çalışmasının başlamadığı öğrenildi. Bölgeden gelen bilgilere göre, Kardelen apartmanının hemen yanında bulunan binada Tosyalı Holding çalışanlarının ve yakınlarının bulunuyordu. Gelen bilgilere göre, depremin ilk gününden itibaren söz konusu binada arama kurtarma ekipleri ve iş makinaları ile günlerce çalışma yapıldı ve 5 kişinin cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı. 6 gün süren çalışmaların sona ermesi sonrası ekipler bölgeyi terk etti.

KARDELEN APARTMANINDAN YAŞAM SİNYALLERİ GELMESİNE RAĞMEN 6 GÜN ÇALIŞMA YAPILMADI

Kardelen apartmanında enkaz altında kalan bir asteğmenin amcası Yeniçağ’a yaptığı açıklamada enkazda ilk günden itibaren hiçbir çalışmanın yaptırtılmadığını anlattı. Holdingin kendi gücünü kullandığını iddia eden Şükrü Köseoğlu, bugün saat 16.00 itibariyle yıkılan binada arama kurtarma çalışmalarının başladığını söyledi.

Depremin ilk gününden itibaren enkazda çalışma yapılması için mücadele ettiğini anlatan Köseoğlu, 4. gün Akut ekiplerinin köpeklerle arama yaptığını ve hayatta kalanlardan ses tespit edildiğini söyledi. Kardelen apartmanından yaşam sinyalleri gelmesine rağmen, yan binada yapılan çalışmanın tehlike oluşturduğu gerekçesiyle içinde 15 kişinin olduğu öğrenilen binada arama kurtarma yapılmadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Köseoğlu, arama kurtarma çalışmalarının 6 gün sonunda başladığını ancak artık umutları kalmadığını sözlerine ekledi. Köseoğlu, erken müdahale edilseydi enkaz altında kalanların sağ şekilde çıkartılabileceğini söyledi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan depremde son açıklamaya göre 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.