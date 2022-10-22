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Gelir eşitsizliğini bir de bu vatandaştan dinleyin: Doktor ödeyemiyorsa asgari ücretli nasıl ödesin

Sosyal medyada paylaşılan bir video viral oldu. Sokak röportajında bir vatandaşın ‘Gelir eşitsizliğini’ anlattığı videosu gündem oldu.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 19:45
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Gelir eşitsizliğini bir de bu vatandaştan dinleyin: Doktor ödeyemiyorsa asgari ücretli nasıl ödesin

Gelir eşitsizliğini bir de bu vatandaştan dinleyin: Doktor ödeyemiyorsa asgari ücretli nasıl ödesin
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Vatandaşın gelir eşitsizliğini anlattığı videoda ‘doktor’ örneği üzerinden vermesi dikkat çekti. Paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Söz konusu videoda vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Sen doktorsun. Ne kadar maaş alıyorsun? 15 bin… Sen evlendin bir doktorla 15 de o alıyor. Etti mi 30? 1,5 milyona Bakırköy’de ev yok. Sana 1,5 milyona da ev veriyorum, 0.90’dan şimdi çıktı faizle. 10 yılda 3 milyon ödeyeceksin böl 120 aya, 25… 25 bin lira sen ödeyemezsen asgari ücretli nasıl ödesin? Koç t… yemenizi öneririm.”

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