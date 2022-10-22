Gelir eşitsizliğini bir de bu vatandaştan dinleyin: Doktor ödeyemiyorsa asgari ücretli nasıl ödesin

Vatandaşın gelir eşitsizliğini anlattığı videoda ‘doktor’ örneği üzerinden vermesi dikkat çekti. Paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Söz konusu videoda vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Sen doktorsun. Ne kadar maaş alıyorsun? 15 bin… Sen evlendin bir doktorla 15 de o alıyor. Etti mi 30? 1,5 milyona Bakırköy’de ev yok. Sana 1,5 milyona da ev veriyorum, 0.90’dan şimdi çıktı faizle. 10 yılda 3 milyon ödeyeceksin böl 120 aya, 25… 25 bin lira sen ödeyemezsen asgari ücretli nasıl ödesin? Koç t… yemenizi öneririm.”