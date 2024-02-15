Geminin batma anının görüntüleri ortaya çıktı

Marmara Denizi’nde sabah 06. 32’de acil kod uyarısı veren Batuhan A adlı gemiyle 07.12'de iletişim kesildi.

Geminin AL-DEN Shipping Grup’a ait olduğu ortaya çıktı. Armatör Murat Altıntaş’ın da batan gemide bulunduğu öğrenildi. Geminin mermer taşıdığı ve 53 yaşında olduğu belirtildi. Geminin dökme dolomit taşıdığı vurgulandı.

Gemide ayrıca altı mürettebat olduğu ve 6 mürettebatın Türk olduğu bildirildi. Geminin sinyal verdiği son nokta da ortaya çıktı.

GEMİNİN BATARKENKİ SON ANI OLDUĞU İDDİA EDİLEN GÖRÜNTÜLER:

Gemiden sadece boş bir saldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi’nde seyir halindeyken batan yük gemisinin çalışanlarına ulaşmak için başlatılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yerlikaya, “Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

Bu sabah 06.30’da Marmara Denizi’nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır. Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir.

Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir.

Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsaade etmesi ile birlikte derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.

BAŞKA BİR GEMİYİ SELAMLADIĞI DA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan geminin batmadan önceki başka bir gemiyi selamladığı da ortaya çıktı. Batmadan önce görülen gemi başka bir gemiyi böyle selamladı:

GEMİNİN TAŞIDIĞI MALZEME: DÖKME DOLOMİT

Ayrıntılar geliyor….