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  • Abdulkadir Selvi AKP'de gördüklerinin ardından 'Eyvah' dedi: Bir telaş, pür telaş terleyerek bu yazıyı yazdı

Abdulkadir Selvi AKP'de gördüklerinin ardından 'Eyvah' dedi: Bir telaş, pür telaş terleyerek bu yazıyı yazdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının tartışıldığı günlerde AKP’li isimlerin “rehavete kapıldığını” söyledi. Selvi, “Kılıçdaroğlu aday olursa biz bu seçimi kazanırız havası kadar tehlikeli bir şey görmüyorum.” dedi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 10:00
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Bir telaş, pür telaş terleyerek bu yazıyı yazdı: Abdulkadir Selvi AKP'de gördüklerinin ardından 'Eyvah' dedi

Abdulkadir Selvi AKP'de gördüklerinin ardından 'Eyvah' dedi: Bir telaş, pür telaş terleyerek bu yazıyı yazdı
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Hürriyet yazarı Selvi’nin bugünkü köşe yazısının “AK Partililere uyarı” kısmı şöyle:

“Kılıçdaroğlu’nun adaylığı CHP’den sonra en fazla AK Parti’yi ilgilendiriyor. Neden? Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile yarışacak demektir. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ön plana çıkması üzerine bazı AK Partililerde bir rehavet görüyorum. Ben de Erdoğan’ın seçimi kazanacağına inanıyorum. Ama rehavete yer yok. Hele hele Kılıçdaroğlu aday olursa biz bu seçimi kazanırız havası kadar tehlikeli bir şey görmüyorum. Seçim iklimine girildiğinde hava ne olur, ona bakmak lazım.”

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Akın
27.09.2022 11:17
KORKU BACALARI SARMIŞ  
 
Hak,hukuk,adalet için.
27.09.2022 11:05
Seçim gününü yaklaştıkça o terler buz kesecek.Aman zatürre olmayasın.  
 
Ramiz Ağa
27.09.2022 10:43
Oyum akp hariç herkeze.yeterki gitsinler  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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