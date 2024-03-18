Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı. 3 milyonu beğenmeyip 5 milyon dolar istemiş

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesine ilişkin tartışmalar gündemdeki yerini korurken, Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ve adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar önerildiğine dair ses kayıtları ortaya çıktı.

Sözcü TV'nin yayınladığı ve zaman zaman Türkçe, zaman zaman Arapça konuşulan ses kaydında, Turgay Kocakaya isimli kişi tarafından AKP Hatay İl Binası’ndan arandığı iddia edilen Zan'a, adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar önerirken, Zan ise 5 milyon dolar için pazarlık ediyor.

Konuşmanın devamında, Zan olduğu iddia edilen kişi, TRT'de spor yorumculuğu ve Hatayspor'un sportif direktörlüğü gibi görevlerde bulunmak istediği dile getiriyor. Konuşmada, Turgay Kocakaya'nın Zan için AKP'li isimlere "kendisini garanti altına alması gerekiyor" dediğini aktardığı işitiliyor.

“3 MİLYON TEKLİF ETTİLER 5 MİLYON İSTEDİ” İDDİASI

Yaşanan olayların ardından İddiaya göre Gökhan Zan’ın suç duyurusunda ‘Turgay K.’ diye bahsettiği Turgay Kocakaya isimli kişi kayıt altına aldığı telefon görüşme esnasında Zan’a adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu teklif etti. İddiaya göre Zan’ Turgay K. İsimli kişiden 5 milyon dolar istedi.

GÖKHAN ZAN OLAYI VE ŞANTAJLAR

Politik Yol'dan Altan Sancar, Gökhan Zan olayının perde arkasını anlattı. Gökhan Zan adliyede suç duyurusunun ardından kendisine montaj kayıtlarla şantaj yapıldığını ve adaylıktan çekilmesinin istendiğini ifade etti.

ZAN, AKP'Lİ İSİMLE GÖRÜŞTÜ, BAŞKA AKP'Lİ RAHATSIZ OLDU

Zan’ın görüşmeleri adaylığının açıklanmasından öncesine uzanıyor.

Gökhan Zan aday olduktan sonra, AKP Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel’le Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait İskenderun’daki halk gazinosunda buluştu. Yapılan görüşmede Zan’la ‘kampanyasının finanse edilebileceği’ ve ‘seçim sonrasına dair neler yapılabileceği’ konuşuldu.

Durumu öğrenen bir başka AKP'li isim ise yapılan görüşmelerden ‘rahatsızlık duydu’ ve kamuoyuna sızması için çaba gösterdi. Böylece Kocakaya’da bulunan kayıtlar Hatay’da dolaşıma sokuldu.

TİP KAYITLARI İNCELEDİ: MONTAJ DEĞİL

Zan’ın kayda alınan üç görüşmesi TİP’in eline ulaştıktan sonra söz konusu kayıtları kriminal olarak yaklaşık bir hafta önce inceletti. Yapılan incelemelerin sonunda ‘montaj’ olmadığının anlaşılması üzerine Zan’ın adaylığının çekilmesine karar verildi.

'GAYRİ RESMİ DANIŞMANI' OLDU, KONUŞMALARI KAYIT ALTINA ALDI

Sancar'ın yazısına göre Zan'a tekliflerde bulunan Turgay Kocakaya bir coğrafya öğretmeni ve 6 Şubat depremlerinin ardından Zan ve Kocakaya tanıştı. Deprem konusunda yürüttüğü çalışmalarda Zan'a destek veren Kocakaya bir süre sonra Zan'ın 'gayri resmi danışmanı' oldu. Kocakaya ve Zan çeşitli tarihlerde telefon görüşmeleri yaptı. Fakat Kocakaya, bu görüşmeleri kayıt altına alarak Zan'a karşı kullanmaya başladı.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Sözcü TV, Gökhan Zan ile Turgay Kocakaya arasında geçtiği iddia edilen ses kaydını ortaya çıkardı. Ses kaydında Kocakaya'nın Gökhan Zan'a 3 milyon lira teklif ettiği, Zan'ın ise 5 milyon lira istediği ve duyuluyor.

"NEDEN 5 MİLYON DEMEDİN? 5 İSTİYORUM DE"

İşte o ses kaydı konuşması,

Turgay Kocakaya: “Gökhan, 3 milyon tamam değil mi? Net, yani sıkıntı yok. Bana teslim edilecek.”

Gökhan Zan: “Neden 5 demedin?”

Turgay Kocakaya: “Devam ederim, ben bir teklifte buldum. Sana sormadan bir şey diyemedim ki.”

Gökhan Zan: “5 istiyorum’ de.”

Turgay Kocakaya: “Tuvaletten sessiz konuşuyorum. AK Parti İl Başkanlığı’ndayım. İçeride AK Parti’nin adayı Mehmet Öntürk ve Adem Yeşildağ var. Gündüz konuştuğumuzu konuştum. Adaylıktan çekilme asla olmayacak, ben zaten bunu garantiye aldık, dedim. Üç milyon veriyorlar. Kuzenim orada şunu söyledi: ‘ Ya bir pozisyon falan ama pozisyondan kasıt ne? Spor bakanlığı mı, işte belediye mi, yoksa külliye mi? Bize sorsun, biz de genel merkeze bildirelim. Olumlu olumsuz size döneriz Turgay Bey.”

Gökhan Zan: “Abi, şöyle herhangi bir şey olur. Bu spor yorumculuğu olur TRT’de. Hatayspor’la ilgili de olabilir. Mesela Hatayspor’u alırsak, Hatayspor’un orada sportif direktörü, CEO’su, başkanı gibi olabilir.”

Turgay Kocakaya: “Tamam canım. O kadar konuştuk ki sağ olsun çok iyi karşıladılar. Kahveler, sohbetler baya iyi karşıladılar yani. Ben bir iki hediye de getirdim. Ailede engelli var. Ailesini garantiye alması lazım. Hepsini söyledim, onu o yüzden yükseltebilirim rakamı. Beşe çıkarabilirim yani.”

Gökhan Zan: “Aynen aynen.”

Turgay Kocakaya: “Tamam can. Koruma meselesini de açtım ben. Onda da sıkıntı yok. Korumayı da valilikten ayarlayacaklar.”

Gökhan Zan: “Tamam, sen hallettin ama benim haberim yok."

Turgay Kocakaya: “Şeyi de sormayı unuttum. Dolar mı, TL mi? Onu da şimdi öğrenirim. Dolardır tabii.”

Gökhan Zan: “Herhalde, neyi soruyorsun abi, iyi misin sen? “

Turgay Kocakaya: “Ya 3 milyon TL değildir, dolardır. Zaten 3 milyon TL diye bir para mı kaldı?”