Google dokümanlara güncelleme geliyor. Yakında aktif olacak

Logg sitesinde yer alan bilgilere göre, Google dökümanlarla ilgili yeni özellikler geliyor.

İlk olarak 2015 yılından beri kullanımda olan “sesle yazma” aracına güncelleme yapılıyor. Google bu konuda detaylı bilgiler vermiyor ancak yeni sistemin söylediklerinizi daha iyi şekilde yazıya geçirebildiği belirtiliyor.

Gelecek güncelleme “transkripsiyon hatalarını azaltacak ve ses kaybını en aza indirecek” diyen Google, bu konuda maalesef herhangi bir spesifik karşılaştırma örneği paylaşmıyor. Bu arada Dokümanlar’a “yazdırılmayan karakterler” desteği de geliyor.

Çok uzun zamandır talep edilen bu özellik için şirket şunu aktarıyor:

“Bir dokümanı görüntülerken veya düzenlerken şimdiye kadar “satır sonları, bölüm sonları, sekmeler ve boşluklar gibi yazdırılmayan karakterler görünmüyordu. Bugünden itibaren bir belgenin nasıl düzenlendiğini görmek için yazdırılmayan karakterleri görüntülemeyi seçebilirsiniz.”

Bu bazı kişiler için faydalı özellik yakında herkes için aktif edilecek. İmkân henüz Türkiye’de açık değil.