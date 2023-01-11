Google Chrome’dan çığır açacak özellik. Görsellerde telif hakkı ihlali endişesine son

Google Chrome, internetten alınan görselleri telif hakkı ihlali nedeniyle kullanmakta endişeye son verecek bir adım attı.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google Chrome için hazırlanan yeni bir uzantı bu sorunu aşmaya yardımcı olarak.

KAYNAK GÖRSELİN ANA FİKRİNİ KORUYOR

Kaynak görselin ana fikrini koruyarak diğer kullanıcıların çalışmalarına dayalı orijinal görüntüler oluşturan özel bir yapay zeka algoritmasından bahsediyoruz. Böylelikle telif hakkı ihlali konusunda endişe duymanıza gerek kalmıyor.

İSTENİLEN GÖRSELİN TAKLİDİNİ OLUŞTURUYOR

Synthesys X isimli uzantı, kendisine verilen kaynak görsele benzer resimler oluşturabiliyor. Kullanıcılar bu sayede telif haklarını ihlal etmeden istediği tarzda orijinal içerik oluşturma şansına sahip oluyorlar.

Dahası da var. Uzantının geliştiricileri ortaya çıkan görüntüleri kullanma hakkını kullanıcıya bırakarak herhangi bir hak da talep etmiyor.