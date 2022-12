Google'dan flaş karar. Bir özelliğin fişi çekiliyor

Teknoloji devi Google, son olarak Duplex on the Web kararıyla gündeme geldi. Yazılım devi yemek siparişi verme, sinema bileti satın alma ve daha fazlasını basitleştiren Duplex on the Web'i kapatma kararı aldı.

Söz konusu notta, "Duplex on the Web kullanımdan kaldırılmıştır ve Aralık 2022 itibarıyla artık desteklenmeyecektir. Duplex on the Web tarafından etkinleştirilen hiçbir otomasyon özelliği bu tarihten sonra desteklenmeyecektir." ifadeleri yer aldı.