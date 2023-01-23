Google Analytics'te değişim 1 Temmuz'da başlıyor

Google Analytics, 1 Temmuz 2023 itibariyle büyük bir değişime gidiyor.
Bugüne kadar kullanılan Universal Analytics servisi, 1 Temmuz 2023'te yerini 'Google Analytics 4'e bırakacak.
GOOGLE YAYINLADIĞI METİNLE UYARDI
Konuya ilişkin Google'ın, Google Analytics kullanıcılarına gönderdiği duyuru metninde,
"Yeni nesil ölçüm çözümümüz olan Google Analytics 4, Universal Analytics'in yerini alacaktır. 1 Temmuz 2023'te, Universal Analytics mülkleri yeni ziyaretleri işlemeyi durduracaktır" ifadelerine yer verildi.
Google, halen Universal Analytics kullanan kullanıcılarını, "Google Analytics 4'e geçiş işlemini tamamlamanızı öneriyoruz" diyerek uyardı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.