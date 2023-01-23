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Google Analytics'te değişim 1 Temmuz'da başlıyor

Google'ın web site performans analiz ve ölçüm servisi Google Analytics'te 1 Temmuz itibariyle önemli bir değişim yaşanacak.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 06:11
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Temmuz ayı itibariyle Google Analyticste değişim yaşanacak

Google Analytics'te değişim 1 Temmuz'da başlıyor
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Google Analytics, 1 Temmuz 2023 itibariyle büyük bir değişime gidiyor.

Bugüne kadar kullanılan Universal Analytics servisi, 1 Temmuz 2023'te yerini 'Google Analytics 4'e bırakacak.

GOOGLE YAYINLADIĞI METİNLE UYARDI

Konuya ilişkin Google'ın, Google Analytics kullanıcılarına gönderdiği duyuru metninde, 

"Yeni nesil ölçüm çözümümüz olan Google Analytics 4, Universal Analytics'in yerini alacaktır. 1 Temmuz 2023'te, Universal Analytics mülkleri yeni ziyaretleri işlemeyi durduracaktır" ifadelerine yer verildi.

Google, halen Universal Analytics kullanan kullanıcılarını, "Google Analytics 4'e geçiş işlemini tamamlamanızı öneriyoruz" diyerek uyardı.

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