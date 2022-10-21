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iOS'un sevilen özelliği Google Mesajlara geliyor

Google, ilk olarak iOS cihazlarda kullanılan mesajlara ifade bırakma özelliğini 'Google mesajlar' uygulamasına da getiriyor.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 10:40
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Google Mesajlara güncelleme geldi. Tepkiyle yanıt verme, hatırlatıcı ve Youtube linkini uygulamasız açma özellikleri eklendi

iOS'un sevilen özelliği Google Mesajlara geliyor
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Google kullanıcı deneyimlerini artırmak için güncellemeler yapmaya devam ediyor. Son olarak ise şirket, mesajlara “Tepki Ekleme” özelliğini duyurdu. Bu özellik, WhatsApp, iOS Mesajlar ve Instagram gibi birçok yerde şu anda kullanılıyor. Grup sohbetlerinde oldukça sık kullanılan tepki ekleme özelliği, içeriğe emojiyle yanıt vermeyi sağlamasıyla biliniyor.

Google’ın Mesajlar için duyurduğu özellik Tek Tek Yanıt Verme özelliği de ön plana çıkıyor. Bu özellik art arda gelmiş mesajları alıntılayarak yanıt verme imkanı sağlarken grup sohbetlerindeki karışıklığı da önlüyor.

Google Mesajlar, bu özellik dışında “Hatırlatıcı” özelliği de uygulamasına ekledi. Bir mesaja hatırlatıcı eklemek için Mesajlar uygulamasını kullanmanın yeterli olacağı belirtildi.

Google ayrıca “Mesajlar” uygulaması üzerinden YouTube linki geldiği zaman uygulamayı açmadan video izleneceğini de duyurdu. Ek olarak önemli mesajları kaydetmek için Yıldız ekleme fonksiyonu da gelen yenilikler arasında yer aldı.

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